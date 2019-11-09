نصيحة بجمل من الساقط حمد المزروعي للخليجيين: لا تزرعوا الشعر في الكويت وتوجهوا للإمارات!

أثار الكاتب الاماراتي، حمد المزروعي، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، جدلاً واسعاً، في تغريدة أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، داعياً الخليجيين إلى تجنب ما قال (زراعة الشعر) في الكويت.

ووجه المزروعي في تغريدة مثيرة رصدتها “وطن” نصيحة قائلاً :” نصيحة من محب لا تزرع شعر في الكويت نصحيه “.

نصيحية من محب لا تزرع شعر في الكويت نصحيه … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 8, 2019

وفجرت تغريدة المزروعي، موجة غضب في صفوف المتابعين الذي هاجموا “الساقط” المعروف ببذاءة لسانه وتطاوله على رموز الخليج في تغريداته التي يطلقها دائما.

“إسأل المجرب ولا تسأل طبيب”.. هذا كان رد أحد المغردين على الساقط حمد المزروعي الذي حرض على الكويت، ناصحاً الخليجيين بالتوجه إلى الإمارات في تغريدته المثيرة، الامر الذي وضعه في موقف محرج بعد أن أثار اعلان عن “عادات التجميل” للرجال في الامارات موجة سخرية واسعة.

وأثار مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، استياءً كبيراً بين رواد مواقع وسائل الاجتماعي، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات، لاسيما أن الإعلان أظهر صبياً بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل، بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مشهد دعائي لشاب إماراتي، يزور عيادة التجميل ويقوم بعملية تكبير الشفاه في مشهد غير مألوف فجر موجة غضب واسعة بين النشطاء.

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وواصل المغردون في لجم المزروعي الذي تطاول على الكويت حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على تغريدته الخبيثة..

ايش دخلك بزراعة الشعر والمعروف عنكم اقامة فعاليات لنتف شعر الابط وليس لزراعتها😂 — أَجُﻤلُ آْلتآريِخِ گآنَ غَدآً Ab̷d̷u̷l̷l̷a̷h̷ (@Amadhmoun1) November 9, 2019

الحمدالله انه الله خلقني #كويتي عندي كرامه وأتكلم بدون محّد يحركني ويدوس علي شرفي — wael al najdi (@alnajdi_67) November 8, 2019

وقال أبو جارالله ونمران في رده على المزروعي قائلاً :” الكويت تزرع ارجال وتزرع الخير بين الشعوب ربنا يحفظ الكويت”

الكويت تزرع ارجال وتزرع الخير بين الشعوب ربنا يحفظ الكويت — ابوجارالله ونمران (@Ijm16YqVXEDIk2Z) November 9, 2019

الحمدالله علي نعمة #الكويت

دول الجوار يقعدونهم من أعز نومهم عشان يغردون ضد الكويت ، والبعض بعز سكرته مع الروسية يتذكر الكويت ويدق سلف صبيانه وعبيده عشان يغلطون علي الكويت لأنه عارف قدره وانه مو قد الكويت اللي سوته إنسان . — wael al najdi (@alnajdi_67) November 8, 2019

الكويت زرعت الحب في كل مكان وأنتم زرعتم الشر

في كل بلاد الملسلمين — امي اليمن 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@abohamdee1) November 9, 2019