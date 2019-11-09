مملكة “البوس والأحضان”.. “شاهد” عبداللطيف آل الشيخ يُقبل يد أصالة وآخر يتحرش بها اقتداءً بالأمير “ابن مساعد”

عاد الجدل على موقع تويتر في السعودية مجددا حول المطربة أصالة بعد أن ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد يقبلها من رأسها في مشهد وصفوه بأنه غير لائق، وانتشر فيديو جديد للشاعر المعروف عبداللطيف آل الشيخ وهو يقبل يدها هو الآخر في مشهد فجر غضب السعوديين.

المقاطع الجديدة المتداولة أظهرت “آل الشيخ” وهو ينحني ليقبل يد أصالة.

▫️ #حمار آخر

عبداللطيف الشخ،

يبوس يد اصالة امام الناس،

▫️عبدالرحمن همتي دمتي باس راسها.

▫️نلاحظ ان البوس في نزول ولا نعلم اين سوف يكون البوس في المستقبل🧐 pic.twitter.com/08yAjq5hIG — ملفات خفيه (@1000qatar1000) November 9, 2019

بينما ظهر شخص آخر بين كبار الشخصيات لم يتسن لنا التأكد من هويته وهو يتحرش بالفنانة السورية خلسة.

وتسببت هذه المشاهد الغريبة والمستهجنة داخل المجتمع السعودي، في موجة غضب واسعة متهمين ابن سلمان وتركي آل الشيخ بتحويل السعودية إلى مرتع للانحلال والفساد الأخلاقي تحت مسمى الترفيه.

هذا من بركات هيئة الترفية الخزي والعار .لاحول ولاقوة الا بالله — عبدالله بن محمد (@abdullah0556678) November 9, 2019

هذا العلني وفي مكان عام ، فكيف الذي يقع بعيدًا عن الكاميرا ؟ — محسن اليافعي (@mhalyahri) November 9, 2019

هذه أمهم أصابة وقدوتهم ، أما نحن فلنا قدوة مختلفة فقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم … — السنافية (@Sboog2012) November 9, 2019

وأمس أشعل مقطع فيديو للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة أصالة نصري ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي تبريره لما حدث، قال “بن مساعد”: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.