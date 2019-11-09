مملكة “البوس والأحضان”.. “شاهد” عبداللطيف آل الشيخ يُقبل يد أصالة وآخر يتحرش بها اقتداءً بالأمير “ابن مساعد”

عاد الجدل على موقع تويتر في السعودية مجددا حول المطربة أصالة بعد أن ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد يقبلها من رأسها في مشهد وصفوه بأنه غير لائق، وانتشر فيديو جديد للشاعر المعروف عبداللطيف آل الشيخ وهو يقبل يدها هو الآخر في مشهد فجر غضب السعوديين.
المقاطع الجديدة المتداولة أظهرت “آل الشيخ” وهو ينحني ليقبل يد أصالة.
بينما ظهر شخص آخر بين كبار الشخصيات لم يتسن لنا التأكد من هويته وهو يتحرش بالفنانة السورية خلسة.
وتسببت هذه المشاهد الغريبة والمستهجنة داخل المجتمع السعودي، في موجة غضب واسعة متهمين ابن سلمان وتركي آل الشيخ بتحويل السعودية إلى مرتع للانحلال والفساد الأخلاقي تحت مسمى الترفيه.
وأمس أشعل مقطع فيديو للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة أصالة نصري ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
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وفي تبريره لما حدث، قال “بن مساعد”: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.