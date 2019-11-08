“شاهد” قُبلة الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد لـ”أصالة” تشعل المواقع .. والأمير: “استغفر الله”!

أشعل مقطع فيديو للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة أصالة نصري ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد يُقبل رأس الفنانة أصالة في مشهد لا يليق بمسلم.

الأمير وضح وجهة نظره التي لايقبلها عقل ولا قلب مسلم.



خوفنا من الله ثم احترامنا للأمير عبدالرحمن تقتضي منا أن ننكر عليه مافعله حتى لو أغضبه ذلك ، رضى الله أهم وأولى.



غفر الله لنا وله. @abdulrahman pic.twitter.com/Lrm9E7t5ZG — محمد اليحيا 2 (@mo7ammadalyahya) November 8, 2019

#عبدالرحمن_بن_مساعد

يا ليت من قبلّت راسه وشافوك

حافظ كتاب الله .. وسنّة رسوله



اشرف واقدس من اصاله وانا اخوك

اللي على المسرح تعدّ العموله#فيصل_الروقي pic.twitter.com/lwLgCigacg — فيصل الروقي 🇸🇦 (@fka5111) November 8, 2019

#سبحان_الله #عبدالرحمن_بن_مساعد ومنهم على شاكلته في #السعودية .. يهايطون على رؤوس العرب وعيال القبائل الي يحبون خشومهم و كتوفهم في مجالسهم، وهم في الحقيقة أذلاء وضعاف أنفس امام الفنانات و الراقصات 👇#حقيقه_يجب_ادراكها pic.twitter.com/tCKCsTsvJR — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) November 7, 2019

#عبدالرحمن_بن_مساعد



الوضع يحتاج مكان بعيد عن ها الناس وبدون شبكه ولاجوال

ارتاح من هالاخبار الغريبه والصدمات المتتاليه😑💔💔 pic.twitter.com/qx8nhBuMwM — نورة بنت سلمان 🇸🇦 (@iiinor33) November 8, 2019

#عبدالرحمن_بن_مساعد

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم pic.twitter.com/0j4e88NUfK — منى الزهراني (@__moon201) November 8, 2019

#عبدالرحمن_بن_مساعد

انقلبت الاية.

كله منك ياتركي ال الشيخ حست السعودية حوس قلبتها فوق تحت. ماهو المواطنين تغيرت الاعدادات عندهم حتى الامراء تلخبطت الاعدادات عندهم. فصاروا مايدرون هم مواطنين ولا امراء انتا مين وهم مين وحنا مين😂😂 pic.twitter.com/ygGE4tzWZp — هشام (@hisham1905) November 8, 2019

وفي تبريره لما حدث، قال “بن مساعد”: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.

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الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا..

أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 7, 2019

وعلقت أصالة هي الأخرى على قبلة الأمير الذي كتب ولحن عدداً من الأغاني لها منها أغنية “لن تكون” التي غنتها باللهجة الخليجية.

سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي https://t.co/roiCDYCRSl — Assala (@AssalaOfficial) November 7, 2019

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