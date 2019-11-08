“شاهد” قُبلة الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد لـ”أصالة” تشعل المواقع .. والأمير: “استغفر الله”!

أشعل مقطع فيديو للأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة أصالة نصري ضجة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تبريره لما حدث، قال “بن مساعد”: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.
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وعلقت أصالة هي الأخرى على قبلة الأمير الذي كتب ولحن عدداً من الأغاني لها منها أغنية “لن تكون” التي غنتها باللهجة الخليجية.
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