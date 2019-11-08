خديجة بن قنة
خديجة بن قنة
الهدهد

خديجة بن قنة تكشف مفاجأة “غير متوقعة” عن سبب غيابها عن الجزيرة .. ما حدث كادَ سيودي بحياتها!

كتب وطن
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كشفت الإعلامية الجزائرية المذيعة بقناة لأول مرة عن سبب غيابها عن الشاشة لعامين، نافيةً في الوقت ذاته كلّ الإشاعات التي تحدّثت عن “إقالتها” أو “استقالتها” والتوقف عن العمل بـ”الجزيرة”.

وقال “بن قنة” إنها مرّت بأزمة صحية، زاد في تعقيدها كاد يودي بحياتها، واعدةً بكشف تفاصيل ما حدث معها، في لقاء مرتقب مع جمهورها قريباً على السوشيال ميديا.

وأكّدت ان هناك كثيراً ممن يمتهن الاصطياد في الظروف الصعبة، راحوا يروّجون لإشاعات الإقالة والاستقالة والتوقف عن العمل بقناة الجزيرة، لكن كل ذلك كان غير صحيح. وفقاً لموقع “عربي بوست”

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