“شاهد” سعوديات يدخن الشيشة ويتمايلن على “أركب الحنطور” مع سعد الصغير الذي أحضره تركي آل الشيخ لزيادة جرعة الترفيه!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول مقاطع مصورة من سهرة غنائية أحياها المطرب المصري الشعبي سعد الصغير بمطعم المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه.

وأظهرت المقاطع المتداولة على نطاق واسع مشاهد غير لائقة بحسب النشطاء، حيث ظهر في الحضور نساء سعوديات يدخن الشيشة ويتمايلن على أغاني سعد وفرقته في مشهد كسر الصورة النمطية عن المرأة السعودية وأساء إليها.

وأدى الصغير ، خلال السهرة عدد من الأغاني الشعبية والطربية من بينها “اركب الحنطور” ، وأغنية أنت عمري لأم كلثوم ، بالإضافة إلى وصلات الرقص على الإيقاع برفقة فرقته.

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.