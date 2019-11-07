أردوغان: نجل أبو بكر البغدادي بين افراد أسرته الموقوفون لدينا وإلى هذا المكان سوف نرسلهم جميعاً

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن نجل زعيم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، في مطار “أسن بوغا” بالعاصمة التركية أنقرة، قبيل توجهه إلى المجر في إطار زيارة رسمية.

وقال أردوغان: ” ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا”.

وأضاف أردوغان: ” نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل “.

وأشار إلى أن عدد عناصر تنظيم الدولة “داعش” الذين حُظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفًا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليًا 1149 منهم في السجون.

وكان أردوغان، كشف عن عملية القبض على زوجة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي “أبو بكر البغدادي” من قبل القوات التركية في سوريا.

وقال أردوغان إن “الإرهابي هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة دون أن يرف له جفن، وبالتالي فإن المسلم لا يكون إرهابيًا”.

أقرأ أيضاً: بعد شقيقته وصهره.. زوجة أبوبكر البغدادي في أيدي المخابرات التركية وأردوغان يكشف تفاصيل جديدة

وتابع “البغدادي قام بالقضاء على نفسه، والولايات المتحدة شنت حملة إعلامية بشأن ذلك، ونحن قمنا باعتقال زوجته ولكن لم نثر أية ضجة”.

وأضاف الرئيس التركي، “قمنا كذلك باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا”.