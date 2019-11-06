بعد فقدانها الحركة تماما وإصابتها بالشلل.. فجر السعيد ستجري عملية رابعة وحالتها غير مطمئنة: أستودعكم الله

أعلنت الكاتبة والإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، عن آخر تطورات حالتها الصحية والتي اعتبرها ناشطون غير مطمئنة حيث اعلنت أنها تستعد لدخول العملية الرابعة حتى تتمكن من المشي لأنها أصيب بشلل وفقدان تام للحركة بعد الأزمة الصحية التي كادت تودي بحياتها.

ونشرت “السعيد” مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويترلكن دون أن تظهر صورتها، تتحدث فيه مع طبيبها المعالج، وقالت: “دكتور محمد… اعجز وأقول الله يجزاك خير … وعدتني بأن أعود للمشي والحمدلله بفضل الله وجهودك بديت أتحسن”.

شكراً وزير الصحه الشيخ باسل الصباح على هذه الخطوه الرائعه بإرسال عيالنا الدكاتره الكويتيين لممارسة الطب في المستشفيات الفرنسيه الكبرى متزاملين من الدكاتره الكبار👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/zG61mgpaXs — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) November 4, 2019

وتابعت: “جهودك معايا تشكر عليها، وأنا فخورة بك لولاك لما كان هذا التطور الذي أنا عليه ولما كنت تمكنت من السير، وأن شاء الله أصبح أفضل من السابق”. فرد عليها الطبيب: “بل أنا فخور بك، الفضل لك أنا الطبيب وأنا أساعدك، وأنت أصبحت أفضل من السابق”.

كما أشارت السعيد إلى أن الطبيب كان قد قال لها إنها لن تدخل العملية إلا وهي تمشي، فرد عليها: وأنا على وعدي”.

كما كتب تغريدة أخرى قالت فيها:”توكلت على الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعك يارب نفسي وجسدي وعقلي وروحي”

وتعود تفاصيل الوضع الصحي للإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد دخولها المستشفى من أجل الخضوع لتكميم المعدة وتحويل مسار لتتسبب لها العملية بنزيف حاد وتوقف مفاجئ للقلب بعد تعرضها لتسمم في الدم كما قيل.

يذكر أن الفنانة أحلام الإماراتية صديقة فجر السعيد المقربة كانت قد طمأنت مؤخراً جمهور الأخيرة حول حالتها الصحية، وذلك في لقاء لها مع الإمارات نيوز، حيث قالت أن السعيد ستجري عدة عمليات جراحية إلى أن تتماثل للشفاء.