وصفوه بالحاكم النبيل صاحب النظرة الثاقبة للمستقبل.. هكذا تفاعل القطريون مع الأمير تميم بعد خطاب مجلس الشورى

تفاعل قطريون مع خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ألقاه أمام مجلس الشورى القطري، ووجه خلاله رسالة قوية لـ”دول الحصار” السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أكّد فيها أنّ قطر تخطّت آثار الحصار السلبية وتمضي قدما في تحقيق رؤية قطر 2030، وحصول تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض.

(لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ)

هكذا علق خليفة بن حمد شقيق أمير قطر على خطاب شقيقه أمام مجلس الشورى مقتبساً جملة من خطابه حول حصار قطر قائلاً :” سيدي سمو الأمير:”الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية.. والعجز الكبير في موازنة العام الماضي في #قطر تحول إلى فائض هذا العام.”

وأضاف بن حمد في تغريدته التي تابعتها “وطن”,..” صدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} #خطاب_الامير_للشورى.

سيدي سمو الأمير:

"الحصار عزز صمودنا وتخطينا آثاره السلبية.. والعجز الكبير في موازنة العام الماضي في #قطر تحول إلى فائض هذا العام."

صدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} #خطاب_الامير_للشورى pic.twitter.com/y1zdTzIPxl — خليفة بن حمد (@KHK) November 5, 2019

وفي تغريدة ثانية علق قائلاً:” التواضع دليل الثقة بالنفس، واحترام الآخرين من احترام الذات، ومسؤوليات المواطنة تتطلب تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن بما في ذلك إخواننا المقيمون “.

سيدي سمو الأمير:

التواضع دليل الثقة بالنفس، واحترام الآخرين من احترام الذات، ومسؤوليات المواطنة تتطلب تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن بما في ذلك إخواننا المقيمون #خطاب_الامير_للشورى pic.twitter.com/A6JNcupxEB — خليفة بن حمد (@KHK) November 5, 2019

ومن جانبها علقت الكاتبة القطرية ابتسام آل سعد على حديث الشيخ تميم حول المقيمين في قطر قائلة :” هل رأيتم حاكما عربيا يرى في #مقيميه ما يراه في #مواطنيه ؟! اللهم احفظه وأطل في عمره سنينا عددا مددا .

“ إخواننا المقيمون في #قطر ليسوا بمنة من أحد وإنما بفضل عملهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه ومساهماتهم المقدرة في بناء هذا البلد"

هل رأيتم حاكما عربيا يرى في #مقيميه ما يراه في #مواطنيه ؟!

اللهم احفظه وأطل في عمره سنينا عددا مددا 🙏🏼#خطاب_الامير_للشوري pic.twitter.com/A4gpKtVQ5Z — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 5, 2019

هذا ووصفت الشيخة القطرية مريم آل ثاني خطاب أمير قطر بالخطاب الاخلاقي الانساني المتميز.

وقال الاعلامي القطري عبدالله المعرفي في تغريدة رصدتها “وطن”، ويقولون ليش الشعوب تحبك .. ويسالون ليش العالم يحبون العيش والعمل في قطر .. من أفعالك فبل أقوالك يابوحمد .. صاحب السمو يؤكد على دور اخواننا المقيمين في بناء الوطن وان مسؤوليات المواطنة تتطلب احترامهم وان تواجدهم بيننا بفضل عملهم وليس منة عليهم … #خطاب_الامير_للشورى

ويقولون ليش الشعوب تحبك .. ويسالون ليش العالم يحبون العيش والعمل في قطر .. من أفعالك فبل أقوالك يابوحمد .. صاحب السمو يؤكد على دور اخواننا المقيمين في بناء الوطن وان مسؤوليات المواطنة تتطلب احترامهم وان تواجدهم بيننا بفضل عملهم وليس منة عليهم … #خطاب_الامير_للشورى pic.twitter.com/oqgnTnNVpd — 🇶🇦عبدالعزيز المعرفي (@maarafiyeh) November 5, 2019

الناشط اليمني عبدالله محمد الإبي علق على خطاب أمير قطر قائلاً :” حاكم نبيل يتمتع بنظرة ثاقبة للمستقبل ورؤية بعيدة المدى متواضع بكبرياء وشموخ، لم أسمع حاكما يشيد بجهود المقيمين ويتحدث عن حقوقهم في بلده ويحث على وتقديرهم واحترامهم مثلما يفعل أمير دولة #قطر، هنا كلمات خالدة يسجلها التاريخ وستتوارثها الأجيال، جزاك الله خير”.

حاكم نبيل يتمتع بنظرة ثاقبة للمستقبل ورؤية بعيدة المدى متواضع بكبرياء وشموخ، لم أسمع حاكما يشيد بجهود المقيمين ويتحدث عن حقوقهم في بلده ويحث على وتقديرهم واحترامهم مثلما يفعل أمير دولة #قطر، هنا كلمات خالدة يسجلها التاريخ وستتوارثها الأجيال،

جزاك الله خيرا #خطاب_الامير_للشورى pic.twitter.com/kdPj7uBPm4 — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby) November 5, 2019

كلنا ثقة فيك يا طويل العمر ❤️🇶🇦 #خطاب_الامير_للشوري pic.twitter.com/jzutotASKf — سعود العذبة (@saoudalathba) November 5, 2019

من لايعطي لا يقدر قيمة ما يتلقى #خطاب_الامير_للشوري pic.twitter.com/klO3k3KclF — حمد بن حزام (@hbhezam) November 5, 2019

شخص واحد لم يعجبه الخطاب فقط..

وسريعاً جاءت التعليمات للمعارض القطري المرتمي في أحضان آل سعود وعيال زايد حتى ينبح منتقداً خطاب أمير قطر قائلاً :” حشو كلام لم يضيف اي جديد ولن يغير اي واقع “.

حشو كلام لم يضيف اي جديد ولن يغير اي واقع.#قطر #خطاب_الامير_للشورى #مجلس_الشورى — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) November 5, 2019

الخطاب الذي جلط قادة الحصار

وقال الشيخ تميم إنّ الحصار الجائر المفروض على دولة قطر يستمر للسنة الثالثة على التوالي رغم تهاوي كل الإدعاءات التي صيغت لتبريره.

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وأكد الأمير أن الفضل في نجاح قطر يعود لاحتواء معظم آثار الحصار السلبية الى النهج الهادئ والحازم في إدارة الأزمة وكشف كافة الحقائق المتعلقة بها الى العالم، وتمسك القطريين باستقلالية قرارهم السياسي في مواجهة محاولة فرض الوصاية عليهم، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول “الصديقة والحليفة”.

وأضاف الأمير تميم: “منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربع: الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأشاد بوقفة الشعب القطري دفاعاً عن سيادة وطنه ومبادئه؛ لأنّه يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود الى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته.

وتابع الشيخ تميم: “لقد ذكرت في كلمتي أمام مجلس الشورى بعد الحصار الجائر الذي فرض علينا أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا إلى التعامل أفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه وهذا ما حصل فعلاً”.