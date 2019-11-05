هذه قصة تهديد رغد صدام حسين لمسؤول كبير قبل إعدام والدها:”أنت وعشيرتك مطلوبون لنا إلى يوم القيامة”

تتكشف مجددا معلومات جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهذه المرة يروي تفاصيل لحظات صدام الأخيرة مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي، الذي كان مسؤولا عن تنفيذ الحكم.

“الربيعي” وفي لقاء ضمن برنامج “وفي رواية أخرى”، على شاشة “التلفزيون العربي”، قال إنه “عندما صعد صدام حسين لحبل المشنقة، نظر إليّ وقال هذي للرجال”، في إشارة إلى حبل الإعدام.

وكشف أن “صدام حسين طلب منه إعطاء المصحف الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنه (الربيعي) رفض، فطلب منه صدام أن يعطيه إلى محاميته، فأخذه منه وسلمه إلى المدعي العام”.

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي السابق، أن “رغد صدام حسين طلبت التحدث مع والدها قبيل إعدامه.

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لكنه رفض ذلك، مؤكدا أن ابنة الرئيس العراقي الراحل هددته بقولها: “إنت وعشيرتك مطلوبون لنا إلى يوم القيامة”.

ويعتبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حاز لقب “المهيب الركن” بوصفه أعلى رتبة في الجيش العراقي من أهم القادة في العالم الذين حاربوا إيران، إذ خاض حرباً ضدها استمرت لحوالي 8 سنوات، وكانت الحرب الأطول في القرن العشرين، إذ امتدت من سبتمبر عام 1980 وحتى أغسطس عام 1988.