ابن سلمان يحيك لعبة جديدة بالعراق.. رغد صدام حسين تتوجه من الأردن إلى السعودية بعد دعوة رسمية وصلتها هذه تفاصيلها

في أنباء أثارت جدلا واسعا حول نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من وراء دعم احتجاجات العراق الحالية، أفادت وسائل إعلام أردنية بأن رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل ستشارك بالحضور في مؤتمر بشأن العراق يعقد في الرياض، الشهر المقبل، وذلك بعدما تسلمت دعوة من السفير السعودي في عمان.

وقال مصدر مطلع إن “لقاء جمع كلا من رغد صدام حسين والسفير السعودي في الأردن خالد بن فيصل آل سعود، وذلك بغرض استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية”، حسبما نقل موقع “السومرية” العراقي عن المواقع الأردنية.

وأضاف المصدر أن “السفير السعودي سلم رسالة دعوة إلى رغد صدام حسين لزيارة المملكة العربية السعودية والحضور في مؤتمر (العراق.. آفاق مستقبلیة)، المقرر عقده في الرياض في الشهر القادم”.

وأشار المصدر إلى أن “السفير أعرب عن قلق وأسف المملكة العربية السعودية من مسار الأحداث في العراق”.

يشار إلى أنه في تلميح لمسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأذرعه الإعلامية عن تهييج الرأي العام بالعراق ضد إيران، اتهم مستشار المرشد الإيراني العميد حسين دهقان، السعودية في سبتمبر الماضي بالتحريض ضد طهران في البصرة لحرق قنصليتها هناك.