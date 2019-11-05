“شاهد” الاعلامية الكويتية حليمة بولند ترقص وسط الرجال بالسيف وتثير جدلاً واسعاً

فجرت الاعلامية الكويتية البارزة، حليمة بولند، موجة غضب واسعة، بظهورها وهي ترقص وسط عدد من الرجال مرتدية عباءة قريبة بتصميمها من القفطان المغربي.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله وأطلعت عليه “وطن”، الاعلامية حليمة بولند وهي ترقص حاملة السيف وسط مجموعة من الرجال.

وأثار الفيديو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه المتابعين لها انتقادات كثيرة وصلت إلى حد الشتائم، إلى جانب انتقادهم وزنها الزائد الذي بدا واضحاً في الفيديو الذي جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حليمة بولند نشرت مقطع فيديو من زيارتها للمسجد النبوي في السعودية.

وتعرضت “بولند” لانتقادات حادة بعد زيارة المسجد رغم ارتدائها ملابس محتشمة، لكنّ الهجوم عليها جاء بعد تصويرها فيديو عبرت من خلاله عن إعجابها بالمنظر وهي تقف خلف شبّاك وتشير إلى المسجد.

أقرأ أيضاً: شاهد| مغرّدون يتهمون الكويتية حليمة بولند بـ”الميوعة” في المسجد النبوي بسبب هذا المقطع!

وانتُقدت ”حليمة“ بسبب وضعها مكياجًا مبالغًا فيه رغم أن المكان الذي تقف فيه مخصص للعبادة وذكر الله.