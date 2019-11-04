“شاهد” سعوديون يغتصبون خادمة بنغلاديشية بلا رحمة ويحرقون يديها بالزيت الساخن!

اتهمت عاملة منزلية بنغلاديشية أرباب عملها السعوديين باغتصابها “بلا رحمة”.

ونشرت العاملة وتدعى “سومي أكتير” فيديو تستصرخ فيه حكومة بلادها لإنقاذها، وقالت إنهم سجنوها15 يوما وحرموها من الطعام، وأحرقوا يديها بالزيت الساخن.

ودعت حكومة دكا، إلى إعادة العاملة من السعودية.

كما دعت الحكومة في بنغلاديش، “الوكالة الرسمية المسؤولة عن تصدير اليد العاملة إلى إعادة أكتير إلى الوطن في أسرع وقت”، وذلك حسب وكالة “فرانس برس”.

و أثارت قضية ” أكتير” موجة غضب واحتجاجات في “دكا”.







وقال زوجها “سراج إسلام “لوكالة الأنباء الفرنسية إنه كان “يحاول استعادتها لكنه لم يستطع”.

وكان وزير الخارجية عبد الحق عبد المؤمن قال يوم الخميس إن الحكومة لن تمنع النساء من الذهاب إلى السعودية للعمل.

وقال للصحفيين “اعترفت السعودية بأن بعض الناس يقعون ضحية. لكن هذا يحدث لعدد قليل . الحكومة السعودية لا تجعلهم ضحايا.”

ويسافر ملايين الآسيويين إلى الخليج للعمل، وتقول جماعات حقوق الإنسان إن كثيرين منهم يعانون من الاستغلال والانتهاكات.

ومنذ عام 1991 سافرت نحو 300 ألف فتاة بنغلادشية للعمل في السعودية، وفقًا لوزارة رعاية المغتربين.