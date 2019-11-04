خالد أبو النجا الذي قال “المثلية الجنسية ليست عيبا ولا حراما” يهاجم العلامة الشعراوي: “وهابي جاهل”
قوبلت تصريحات للفنان المصري المثير للجدل خالد أبو النجا أساء فيها إلى الشيخ محمد متولى الشعراوي، بهجوم واسع من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بمقاطعته على تويتر.
وكتب “أبو النجا” الذي سبق أن صرح بأن “المثلية الجنسية ليست عيبا ولا حراما” على تويتر يهاجم الشيخ الشعراوى قائلا: “الشعراوى مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهى بعدم قرائته لغير القران”
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”الوهابية في أبشع تجلياتها”.
ووجه المتابعين له عديد من الإهانات والإساءات، مستنكرين هجوم أمثاله من مؤيدي الشذوذ والداعين للمثلية لقيمة جليلية وعظيمة كالشيخ محمد متولي الشعرواي الذي يمثل رمزا دينيا كبيرا عند المسلمين عامة والمصريين على وجه الخصوص.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من ازمة أسما شريف منير التى وصفت الشعراوى بالمتطرف واعتذرت بعد ذلك على تعبيرها الذى لم يكن موفقا.
والمعروف عن الفنان المصري خالد أبو النجا، أنه دائم الإثارة للجدل، وكانت آخر أزماته “دعمه للمثليين جنسيًّا” واعتباره الشذوذ فطرة إنسانية “ليست عيبا ولا حراما”.