خالد أبو النجا الذي قال “المثلية الجنسية ليست عيبا ولا حراما” يهاجم العلامة الشعراوي: “وهابي جاهل”

قوبلت تصريحات للفنان المصري المثير للجدل خالد أبو النجا أساء فيها إلى الشيخ محمد متولى الشعراوي، بهجوم واسع من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى الذين طالبوا بمقاطعته على تويتر.

وكتب “أبو النجا” الذي سبق أن صرح بأن “المثلية الجنسية ليست عيبا ولا حراما” على تويتر يهاجم الشيخ الشعراوى قائلا: “الشعراوى مثال صارخ للجهل بالعلم بل تباهى بعدم قرائته لغير القران”

الشعراوي مثال صارخ للجهل بالعلم

بل تباهي بعدم قرائته لغير القرآن!

الوهابية في أبشع تجلياتها #كفاية_عك https://t.co/uhKzwkNzHD — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) November 3, 2019

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”الوهابية في أبشع تجلياتها”.

ووجه المتابعين له عديد من الإهانات والإساءات، مستنكرين هجوم أمثاله من مؤيدي الشذوذ والداعين للمثلية لقيمة جليلية وعظيمة كالشيخ محمد متولي الشعرواي الذي يمثل رمزا دينيا كبيرا عند المسلمين عامة والمصريين على وجه الخصوص.

لا أحد يتابع خالد أبو النجا منذ فترة قد يحدث له هذه الصدمة من كلامه على الشيخ الجليل الشعراوى، لأن خالد يكره كل ما هو دينى ويحب كل ما هو علماني وهذا هو مختصر حالته بدون رتوش!

فمن يدافع عن الشواذ طبيعي أن يكره الشعراوى، لذلك أى عاقل يدرك باستحالة اجتماع حبان متضادان في القلب! — محمد سعد الأزهري (@mohamadalazhary) November 4, 2019

النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف القراءة والكتابة ولكن علمه رب السموات والأرض فأصبح قائد الامه الاسلاميه لقيام الساعه الشيخ الشعراوي عالم جليل وله مكانته ف قلوب العالم الإسلامي شئت ام أبيت ف رأيك فيه ليس إلا طنين ذباب وكلامك إن دل فهو يدل ع جهل وبعد عن الدين — Sama (@sama555333) November 4, 2019

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من ازمة أسما شريف منير التى وصفت الشعراوى بالمتطرف واعتذرت بعد ذلك على تعبيرها الذى لم يكن موفقا.

والمعروف عن الفنان المصري خالد أبو النجا، أنه دائم الإثارة للجدل، وكانت آخر أزماته “دعمه للمثليين جنسيًّا” واعتباره الشذوذ فطرة إنسانية “ليست عيبا ولا حراما”.