هكذا يريدها ابن سلمان.. “شاهد” فنانون وفنانات سعوديات يستهزئون بالقرآن الكريم ويثيرون موجة غضب واسعة

مع حالة الانفتاح الآخذة بالإتساع يوماً بعد آخر في السعودية إذ تفاجئنا مقاطع الفيديو المتداولة بأمورٍ صادمة عن المملكة في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

في هذا الإطار تداول ناشطون مقطعا مصورا اعتبروه انتقاصا وإساءة للقرآن الكريم، أظهر عدد من الفتيات والشبان في السعودية وقد تشابكت أيديهم ووضعوها على المصحف وهم يقرأون الفاتحة.

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم….

مجموعة من الفنانين السعوديين والفنانات استهزاء بالقران اعوذ بالله…

ودام !!!!!!!! ياوطن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦☹ pic.twitter.com/naYDAQ6GzZ — ترامب القرني (@Tramb_Al_garine) November 3, 2019

حالة التبرج والاختلاط بين الفتيات والشباب في الفيديو واستخدامهم للمصحف في هذا الوضع، فجر غضب العديد من النشطاء الذين استنكروا هذا الفعل واعتبروه انتقاصا وإساءة للقرآن الكريم، مطالبين السلطات بالتدخل لمنع مثل هذه المشاهد التي تنتهك شعائر الإسلام.

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وتشهد السعودية مؤخرا سيلا من المشاهد والحوادث التي كانت من التابوهات المحرمة سابقا قبل وصول ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم، واتخاذه عدة قوانين قلبت المملكة رأسا على عقب فيما يخص الحريات وبالتحديد شؤون المرأة التي أصبحت قادرة على السير في شوارع المملكة بدون العباءة وكذلك قيادة السيارة.

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وأثارت هذه القرارات غضب فئة كبيرة من المجتمع السعودي، الرافضة لهذا الانفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، مستنكرين في نفس الوقت تقييد الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

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