تطوّر على “فضيحة” بيع البشر في الكويت!

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الجمعة، إن السلطات الكويتية استدعت عددا من مالكي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت الهيئة تحقيقا أفاد أن تلك الحسابات تنشر إعلانات لبيع البشر.

وأضافت الهيئة أن “السلطات (الكويتية) أمرت الأشخاص المعنيين بإزالة إعلاناتهم من تلك الحسابات، وأجبرتهم على توقيع التزام قانوني بعدم المشاركة في نشاطات مماثلة”.

وكان تحقيق استقصائي سري أجرته “بي بي سي” مؤخرا، كشف عن أن عاملات المنازل يُبعن ويُشترين بشكل غير شرعي في سوق سوداء متنامية على الإنترنت في البلاد.

وأضافت أن ذلك يتم عن طريق تطبيقات إلكترونية متاحة في متجري “غوغل” و”آبل”، و”هاشتاغات” يروج لها عبر تطبيق “إنستغرام” الذي تملكه شركة “فيسبوك”.

وعُرضت النساء للبيع كعاملات عبر هاشتاغات مثل “خادمات للنقل” أو “خادمات للبيع”، حسب الهيئة.

وفي السياق، أعلنت إدارة “إنستغرام” أنها اتخذت من جانبها إجراء بعد أن تواصلت معها هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضافت أن الإدارة حذفت عدة محتويات ذات صلة من منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” وستمنع إنشاء حسابات جديدة “بهدف استخدامها في سوق العبيد الإلكترونية”، حسب المصدر نفسه.

كما نقلت “بي بي سي” عن مبارك العازمي، رئيس الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، إن السلطات تحقق مع امرأة ظهرت في تقرير الهيئة وقيل إنها باعت فتاة من غينيا عبر أحد التطبيقات.

وأضاف العازمي أن الشرطي الذي ظهر أيضا في التقرير يخضع هو الآخر للتحقيق.

وذكر أن الأمور قد تفضي إلى اعتقالات بحق المتورطين، وتعويضات للضحايا.

ولم يصدر عن السلطات الكويتية، أي تعليق فوري حول ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بهذا الخصوص.