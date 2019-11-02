الكويتي أحمد الجارالله مُغرماً بـ محمد بن زايد: ابتسامتك الرقيقة وتعابير وجهك السمحة أتعبت خصومك يا شيخ

تسبب الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة “السياسة” الكويتية في جدل واسع بين متابعيه بتغريدة تغزل فيها بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد فيما اعتبره ناشطون (تطبيل) واضح لطاغية عربي افتضح مشروعه التخريبي بالمنطقة، حسب وصفهم.

ودون “الجارالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:” شيخ محمد بن زايد لقد أتعبت خصومك هم يعربدون وأنت أنت بإبتسامتك الرقيقة وتعابير وجهك السمحة وطول بالك المرهق”

شيخ محمدبن زايد لقد أتعبت خصومك هم يعربدون وأنت أنت بإبتسامتك



الرقيقه وتعابير وجهك السمحه وطول بالك المرهق خصومك الان تعبوا من



طول بالك شيخ محمد إنهم يتساقطون إنهم يصرخون في حواراتهم ونحن



نضحك علي حجم لوزهم الملوثه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 2, 2019

وتابع وصلة تطبيله لولي عهد أبوظبي:” خصومك الان تعبوا من طول بالك شيخ محمد إنهم يتساقطون إنهم يصرخون في حواراتهم ونحن نضحك علي حجم لوزهم الملوثة”

وتسببت تغريدة الجارالله في هجوم عنيف عليه من قبل متابعيه، الذين اتهموه بالنفاق والتطبيل لحاكم الإمارات الفعلي الذي خرب المنطقة بسياساته الشيطانية وعملاته لصالح إسرائيل حسب وصفهم.

سوره المنافقين اكبر من سوره الكافرين احذر هذا ياصديقي وهم في الدرك الاسفل من النار — المريخ (@mUMBfewJ25yg0zT) November 2, 2019

صحيح اذالم تستحي فصنع ماشئت — ابراهيم الشعيبي (@71Af7xdQgQQ1idm) November 2, 2019

عليك غضب الله انت وهو — نشوان مرشد (@yqyZRfobAd0UKQm) November 2, 2019

من جانب آخر اعترف أحمد الجارالله بقوة قطر الإعلامية الضاربة، وقال مهاجما قناة “الجزيرة:”لاشك أن القوه الاعلامية القطرية مقلقة لأي مواجهات قوه منتشرة في كل مكان، وهي أقوي من المدافع نابليون قال أعطني قلمآ ولاتعطني الف جندي القوة”

لاشك أن القوه الاعلاميه القطريه مقلقه لأي مواجهات قوه منتشره في كل مكان



وهي أقوي من المدافع نابليون قال أعطني قلمآ ولاتعطني الف جندي القوه



الاعلاميه قوه تخدم صاحبها في الحرب والسلام مع خصومها الاعلام أصبح أقوي



من المدافع يبدوا أن نابليون خرج من قبره ومعه غوبلز — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 2, 2019

والجارالله يقود سرب الإعلاميين الكويتيين المعروفين بدعمهم للسعودية والإمارات أمثال فجر السعيد، ودائما ما يتبع خط السياسة السعودية من مهاجمة قطر وشيطنة تركيا إرضاء لمحمد بن سلمان وابن زايد.