غيروا القاضي للتلاعب بالقضية.. نجل سلمان العودة يكشف تفاصيل خطيرة عن محاكمة والده السرية بعد تأجيل الحكم مجددا

أكد الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، أن المحكمة المتخصصة بالرياض قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم على والده والتي كانت مقررة اليوم، الأربعاء، لأواخر نوفمبر المقبل كاشفا عن انتهاكات جسيمة يتعرض لها والده في محبسه.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) كاشفا عن عدم ظهور والده بالمحكمة:”اليوم في جلسة المحاكمة السرية للوالد #سلمان_العودة في المتخصصة بالرياض، لم يحضروا الوالد وقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء ٢٧ نوفمبر”

اليوم في جلسة المحاكمة السرية للوالد #سلمان_العودة في المتخصصة بالرياض، لم يحضروا الوالد وقرروا تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء ٢٧ نوفمبر، وهذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل وحالياً في الحاير بالرياض، فرّج الله عنه — د. عبدالله العودة (@aalodah) October 30, 2019

وشدد نجل العودة على أن هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة “وتعريض الوالد لانتهاكات متعددة في النقل وحالياً في الحاير بالرياض، فرّج الله عنه”

وكانت المحكمة الجزائية المختصة قد أجلت الحكم على الداعية الإسلامي سلمان العودة في الـ 10 من أكتوبر الماضي إلى اليوم، لكن القضاة قرروا التأجيل مرة أخرى في محاولة للتلاعب بالصحة النفسية والعقلية والجسدية للداعية الإسلامي الذي اعتقل ضمن ما عُرف بـ”حملة سبتمبر” في عام 2017، التي استهدفت المئات من مفكري تيار الصحوة ورموزه، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد.

ووجهت السلطات السعودية 37 تهمة إلى العودة، منها “الانتماء إلى كيان إرهابي، والإفساد بالأرض، والسعي لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتن العمياء ودعوته إلى التغيير في السعودية وعدم الدعاء لولاة الأمر”، وطالبت النيابة العامة بإعدام العودة برفقة الداعيتين عوض القرني وعلي العمري.

يُذكر أن العودة تعرض لعمليات تعذيب ممنهجة على يد السلطات السعودية بحسب تصريحات سابقة لابنه عبد الله، حيث مُنع من النوم وكُبلت يداه ورجلاه ومُنع من الطعام عدة مرات رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض استدعت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.

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