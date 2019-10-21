الاعلامي العماني موسى الفرعي
الاعلامي العماني موسى الفرعي
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“شاهد” تصدّر “ترند” سلطنة عمان .. هذه قصّة هاشتاغ “حاموه” بين وزير وإعلامي!

كتب وطن
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تصدر هاشتاغ “حاموه” خلال الساعات الماضية موقع تويتر في سلطنة عمان.

جاء ذلك بعد أن ابدى الاعلامي العماني استغرابه من رد العماني حينما طلب منه استضافته في اذاعة “الوصال” المحلية لعمل لقاء اذاعي.

وقال “الفرعي” ان الوزير د.علي السنيدي رد عليه بكلمة “حاموه” وتعني لماذا؟؟.

وتفاعل العمانيون مع هاشتاغ “حاموه”، ورصدت “وطن”جانباً من التغريدات.

 

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