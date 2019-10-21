“شاهد” تصدّر “ترند” سلطنة عمان .. هذه قصّة هاشتاغ “حاموه” بين وزير وإعلامي!

تصدر هاشتاغ “حاموه” خلال الساعات الماضية موقع تويتر في سلطنة عمان.

جاء ذلك بعد أن ابدى الاعلامي العماني موسى الفرعي استغرابه من رد وزير التجارة العماني حينما طلب منه استضافته في اذاعة “الوصال” المحلية لعمل لقاء اذاعي.

وقال “الفرعي” ان الوزير د.علي السنيدي رد عليه بكلمة “حاموه” وتعني لماذا؟؟.

قصة قصيرة تحمل دلالات ومعاني كثيرة #حاموه

ما حال شي pic.twitter.com/cGbmIrwME9 — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) October 21, 2019

وتفاعل العمانيون مع هاشتاغ “حاموه”، ورصدت “وطن”جانباً من التغريدات.

المناصب الحكومية التي يشغلها #حاموه.



– ناقص يكون رئيس قسم الولادة

بمستشفى سمائل😂😂 pic.twitter.com/bPVaoi5mgM — HISHAM Alsiyabi (@hisham_alsiyabi) October 21, 2019

#حاموه هذا الاستهتار بالإعلام. وبحق الناس في المعرفة. pic.twitter.com/noBXlyqVst — خالد المر النجادي (@KhalidALNajadi) October 20, 2019

صدقه حاموه مو تبغاله مشغول ماسك

٨ مناصب وما فاضي فشل في رياضة وحولوه ح تجارة#حاموه pic.twitter.com/fnalb2Snvz — أمل ❤️ ࿐ ๑`~♡ (@aas5000562) October 20, 2019

بالتأكيد لن يقوموا بعمل مقابلة مباشرة لانهم لن يستطيعوا ابدا الإجابة على أسئلة الشعب #حاموه https://t.co/Y5WoJon5Cg — Fahad Al Baloushi (@Max700usa) October 20, 2019