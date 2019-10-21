“شاهد” تصدّر “ترند” سلطنة عمان .. هذه قصّة هاشتاغ “حاموه” بين وزير وإعلامي!

تصدر هاشتاغ “حاموه” خلال الساعات الماضية موقع تويتر في سلطنة عمان.
جاء ذلك بعد أن ابدى الاعلامي العماني موسى الفرعي استغرابه من رد وزير التجارة العماني حينما طلب منه استضافته في اذاعة “الوصال” المحلية لعمل لقاء اذاعي.
وقال “الفرعي” ان الوزير د.علي السنيدي رد عليه بكلمة “حاموه” وتعني لماذا؟؟.
وتفاعل العمانيون مع هاشتاغ “حاموه”، ورصدت “وطن”جانباً من التغريدات.
المناصب الحكومية التي يشغلها #حاموه.— HISHAM Alsiyabi (@hisham_alsiyabi) October 21, 2019
– ناقص يكون رئيس قسم الولادة
بمستشفى سمائل😂😂 pic.twitter.com/bPVaoi5mgM
#حاموه هذا الاستهتار بالإعلام. وبحق الناس في المعرفة. pic.twitter.com/noBXlyqVst— خالد المر النجادي (@KhalidALNajadi) October 20, 2019
صدقه حاموه مو تبغاله مشغول ماسك— أمل ❤️ ࿐ ๑`~♡ (@aas5000562) October 20, 2019
٨ مناصب وما فاضي فشل في رياضة وحولوه ح تجارة#حاموه pic.twitter.com/fnalb2Snvz
بالتأكيد لن يقوموا بعمل مقابلة مباشرة لانهم لن يستطيعوا ابدا الإجابة على أسئلة الشعب #حاموه https://t.co/Y5WoJon5Cg— Fahad Al Baloushi (@Max700usa) October 20, 2019
#حاموه شخص واحد معه كل هالمناصب؟ مافي حد غيره؟— Abbas Ali (@omanlover3) October 21, 2019
و #باحثون_عن_عمل_يستغيثون153