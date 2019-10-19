“ناقص يقولي شبرا بتاعتنا”.. محمد هنيدي يلجم أفيخاي أدرعي بعدما نسب أكلات عربية للمطبخ الاسرائيلي

فجر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، موجة جدل واسعة، بعدما نسب أكلات شعبية عربية للمطبخ الاسرائيلي.

ونشر أدرعي، الخميس، منشورا على صفحته في «الفيسبوك»، يستطلع رأي متابعيه، بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، عن نوع الأكلة المفضلة من المطبخ الإسرائيلي، وطرح 4 خيارات هي «الشكشوكة الإسرائيلية، الشاورما الإسرائيلية، الحمص الإسرائيلي، الفلافل الإسرائيلية» .

ومعروف أن هذه الأطعمة مصرية عربية خالصة لا علاقة لها بإسرائيل.

وجاءت التعليقات على منشور أفيخاي ساخرة، منها تعليق لهنيدي، الذي قال: «ده ناقص يقولي شبرا بتاعتنا».

وحظي تعليق هنيدي بدعم من قبل عدد من معلقين آخرين، حيث كتب أيمن صالح « قول يا نجم . كذاب و وعبيط « قاصداً أدرعي، فيما قال عمر الجنزارة «هو قال الأهرام بتاعتهم». أحمد ناكودي خاطب هندي « أديلو يا فنان، أديلو يا همام «.

كذلك كتبت علا «أصلاً هنيدي أقدم من إسرائيل».