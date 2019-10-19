“شاهد” أردوغان يصلي في الصفوف الأخيرة حيث انتهى به المجلس .. وإشادة واسعة به

أشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة انتشرت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أظهرته وهو يصلي في الصفوف الأخيرة بأحد المساجد.

وبحسب الصور المتداولة على نطاق واسع أردوغان يقف في الصف قبل الأخير حيث انتهى به المجلس بصلاة الجمعة، ولم يحجز حرسه مكانا في الصف الأول، ولم يقم الناس له حين دخل المسجد”.

#تركيا🇹🇷🇹🇷🇹🇷‏صلى في الصف قبل الأخير حيث انتهى به المجلس.لم يحجز حرسه مكاناً له في الصف الأول، ولم يقم الناس له حين دخل المسجد،" التواضع والهمة والرجولة" انه الرئيس رجب الطيب اردوغان Posted by ‎يحي عياش‎ on Friday, October 18, 2019

وأدى “أردوغان”، صلاة الجمعة في مسجد “والدة السلطان بزمي عالم” بولاية إسطنبول.

وعلّق مغرد آخر بنشر صورة للرئيس التركي وهو يصلي في آخر المسجد الجمعة الماضي، ويظهر بجانبه وزير الخارجية “مولود جاويش أوغلو”.

وجاء تداول الصورة، في اليوم التالي لنجاح الرئيس التركي بإتمام اتفاق مع واشنطن، يقضي بانسحاب الفصائل الكردية التي تقاتلها تركيا شمال شرقي سوريا، ورفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، وإيقاف عملية “نبع السلام” العسكرية التركية لمدة خمسة أيام لإتاحة انسحاب الفصائل، ثم تأسيس منطقة آمنة للاجئين السوريين.