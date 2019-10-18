الملك عبدالله الثاني يأمر الحكومة بحل مشكلة المتقاعدين العسكريين
الملك عبدالله الثاني يأمر الحكومة بحل مشكلة المتقاعدين العسكريين
الهدهد

أمر عاجل من الملك عبدالله الثاني بخصوص “رفاق السلاح” .. بماذا أمرَ حكومة الرزاز؟؟

كتب وطن
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أعلن العاهل الأردني بن الحسين عن توجيه أمر إلى حكومة لإيجدا حلول “ملموسة”؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين الأردنيين.

وقال الملك عبدالله في تغريدةٍ على حسابه الرسميّ بموقع “تويتر” إنّ “تحسين الواقع المعيشي لرفاق السلاح من أولوية عندي”.

وأضاف في تغريدته: “بعد الاطلاع على النقاشات بين ممثليهم ورئيس هيئة الأركان المشتركة، أمرت الحكومة بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة”.

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