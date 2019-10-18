أمر عاجل من الملك عبدالله الثاني بخصوص “رفاق السلاح” .. بماذا أمرَ حكومة الرزاز؟؟

أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن توجيه أمر إلى حكومة عمر الرزاز لإيجدا حلول “ملموسة”؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين الأردنيين.

وقال الملك عبدالله في تغريدةٍ على حسابه الرسميّ بموقع “تويتر” إنّ “تحسين الواقع المعيشي لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين أولوية عندي”.

وأضاف في تغريدته: “بعد الاطلاع على النقاشات بين ممثليهم ورئيس هيئة الأركان المشتركة، أمرت الحكومة بالعمل على تذليل الصعوبات المالية وإيجاد حلول ملموسة لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الواقع الاقتصادي والضغوط على الموازنة العامة”.