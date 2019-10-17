“شاهد” السعودية مشاعل الجلعود “عدوة العباءة” تشعل مواقع التواصل بإطلالة جديدة مثيرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو جديد للمواطنة السعودية مشاعل الجلعود، التي تعد من أولى نساء المملكة اللاتي طبقن رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية بعدم ارتداء الحجاب والتخلي عن العباءة.

وظهرت “الجلعود” في إطلالة مثيرة بشعر عاري ولباس مثير أثناء حديثها مع الناشط المعروف لؤي الشريف.

اخت مشاعل @m80h93 :

مع احترامي لحريتك في التعبير عن رأيك حتى لو لم اتفق مع قناعاتك، لكن لي سؤال بسيط اتمنى تجاوبيني عليه:



في أي شيء ترين نفسك أقل و أدنى من الرجل؟؟ pic.twitter.com/abDNBaqhef — همسه السنوسي 🇸🇦 #MbS (@hamssonosi) October 16, 2019

ورغم الجدل الذي أثارته مشاعل بإطلالتها المثيرة إلا أن حديثها مع لؤي تسبب بجدل أكثر خاصة بين نساء المملكة، عندما قالت بأن الرجل لابد أن يكون أعلى من المرأة ولا يجب أن تطالب بمساواة مع الرجل أو تقليل من الرجل.

وبدأت شهرة “الجلعود” عندما نشرت على حسابها في “سناب شات” مقطع فيديو تروي فيه كيف تجمهر حولها عشرات الشباب السعوديين، بهدف التواصل معها؛ نظرًا لأنها حسناء من وجهة نظرهم.

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وذكرت الجلعود، أنها كانت في مطعم، وتجمهر عشرات الشباب السعوديين أمام الباب من أجل انتظارها للخروج، إلا أنها خرجت من الباب الخلفي؛ خوفًا من التحرش بها.

وبدا أن مشاعل الجلعود، كانت ترتدي بنطالًا ضيقًا وقميصًا يبرز مفاتن جسدها، فضلًا عن عدم ارتدائها العباءة أو الحجاب، وذلك بعد الانفتاح الكبير الذي شهدته السعودية.

وأوضحت الجلعود، أنها بادرت إلى ارتداء هذه الملابس؛ بناءً على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة أمريكية، بأن للمرأة السعودية حرية اختيار ملابسها.

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