الساقط حمد المزروعي يزعم أن “9” دول من الجامعة العربية تداولوا طرد قطر من الجامعة

زعم الكاتب الاماراتي، حمد المزروعي، المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أن “9” دول في الجامعة العربية يتداولون “طرد” قطر من عضوية الجامعة. حسب قوله.

وكتب المزروعي سليط اللسان تغريدة مثيرة رصدتها “وطن”، ( ملف طرد قطر من الجامعة العربية تتداوله 9 دول ).

ملف طرد قطر من الجامعه العربية تتداوله 9 دول … — حمد المزروعي (@uae_3G) October 16, 2019

وأثارت تغريدة المزروعي سخرية واسعة، من الجامعة العربية “المتهالكة”، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت التغريدة المثيرة للجدل.

اي جامعه تتكلم عليها حق ابو الغيط

😂😂😂😂😂😂 — الشبواني (@alshubwaniu_1) October 17, 2019

إذا تمَّ طرد #قطر من #الجامعة_العربية فسيكون هذا بمثابةِ وِسام فخري على صدرها ،وستكون #دول_الحصار قد نفعَتها بدُفعة معنوية لم تكن في الحُسبان حيث أن الشعوب العربية تعادي جامعة العار المتصهينة وترفض بياناتِها ….

تخدمون خصومَكم من حيثُ لا تحتسبون !

غباءٌ في غباء . — د. أنس آل الشيخ (@AnassAlShikh) October 17, 2019

فلتذهب الجامعة العبرية الي الجحيم … غير مأسوف عليهم — ABUOSAID_AHMED (@a_abuosaid) October 16, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، كشف لأول مرة تفاصيل وأسرار ما وصفته بـ”هجوم منتصف الليل” من دول المقاطعة.

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ودعا آل ثاني إلى ضرورة التمييز بين الأخبار الصادقة والمغلوطة والأخبار المضللة والزائفة في وسائل التواصل الاجتماع، مشيرا إلى أن الحصار الجائر المفروض على بلاده منذ الخامس يونيو 2017 تم بناؤه على أخبار مضللة ومزيفة.

قال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية: “هناك حاجة إلى أهمية التمييز بين الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي”.

​وتابع “الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، تم بناؤه على أخبار مضللة ومزيفة، ومن خلال اختراق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، حيث نسبت تصريحات كاذبة لأمير البلاد، لم يدل بها قط”.