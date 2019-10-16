زيارة ستزعج “مبز ومبس”.. وزير الداخلية القطري في مهمة رسمية بسلطنة عُمان ووكالة الأنباء القطرية تكشف التفاصيل

وصل وزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة اليوم، الأربعاء، إلى العاصمة العمانية مسقط، للمشاركة في اجتماع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” أن الاجتماع الـ 36 لوزراء داخلية دول الخليج سيعقد في وقت لاحق الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.

كما أعلنت الوكالة القطرية الرسمية مشاركتها في الاجتماع الـ11 للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مسقط أيضا الأربعاء.

وتأتي مشاركة قطر في الاجتماعين الرفيعين في ظل استمرار الأزمة الخليجية الذي اندلعت في يونيو 2017.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.