“شاهد” الفيديو الذي لا بد أن يخجل منه ابن سلمان.. كوري اعتنق الاسلام حديثاً يروي تجربته الصادمة في السعودية

تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا لشاب كوري مسلم، يحكي تجربته الصادمة له في المملكة العربية السعودية تزامنا مع حملة الانفتاح المزعومة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأظهر الفيديو المتداول الشاب الكوري المسلم وهو يصف فظاعة المشاهد التي لم يكن يخطر بباله أن يراها في بلاد الحرمين وبلد الرسول، من حفلات الرقص والغناء التي انتشرت مؤخرا برعاية تركي آل الشيخ.

❇مسلم كوري ماذا قال عن الفرقة الغنائية التي قدمت عرضها في الرياض قبل أيام⁉

ويقول ما رأيت في السعوديه لم أراه حتى عند الكفار في أوروبا pic.twitter.com/PubyaGS8Bu — دباس (@dabbas50) October 16, 2019

وخص الشاب الكوري بالذكر حفل فرقة “البوب” الكورية BTS الذي احتضنته الرياض، الجمعة، الماضية.

وعبر عن أسفه الشديد وذهوله مما رآه:” ما رأيت في السعودية لم أراه حتى عند الكفار في أوروبا”

وأحيت فرقة bts حفلا، الجمعة، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” التي تقوم عليها هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها تركي آل الشيخ.

وكانت مقطع فيديو آخر وثّق لحظة وصول الفرقة مطار الملك خالد بالرياض، وسط صراخ عدد من السعوديات اللاتي كن في انتظار الفرقة، ما أثارَ جدلا بسبب الطريقة التي صرخت بها الحاضرات.

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وأظهر فيديو آخر من الحفل فتاة قالوا إنها سعودية تقوم بفعل غير لائق لأحد اعضاء فرقة “البوب” الكورية BTS بعد احتضانه.