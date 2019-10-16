“الزمن سيدور حتما”.. أردوغان يمسح الأرض بـ”الجامعة العربية” ويكشف هوية القادة الذي لا يمكن الوثوق بهم

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جامعة الدول العربية والدول الغربية التي انتقدت عمليته العسكرية في شمال سوريا، متهماً التحالف الدولي بالتعاون مع التنظيمات الكردية.

وقال أردوغان أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي إن ” أنقرة عرضت على التحالف الدولي تحرير دير الزور، لكنه فضل التعاون مع التنظيمات الكردية”.

وأضاف أردوغان، أن البلدان التي كانت توجه تنظيم “داعش” أصبحت الآن تظهر أمامنا وكأنها تعادي التنظيم، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وتوجه الرئيس التركي لجامعة الدول العربية قائلا: “كم عدد السوريين الذين استقبلتموهم؟، أنتم من أخرج سوريا من الجامعة العربية والآن تعملون على إعادتها من أجل الإساءة لتركيا”.

اقرأ أيضاً: أردوغان قصف جبهة “السيسي وابن زايد وابن سلمان” ومسح بهم الأرض على الهواء.. فماذا قال؟

وتابع: “بعض القادة يتصلون بنا من أجل إيقاف عملية “نبع السلام”. هؤلاء لا يمكن الثقة بهم”.

وقال أردوغان: “أيها الغرب أيتها الجامعة العربية وكل بلد يملك ذرة من الضمير.. الزمن سيدور حتما”.