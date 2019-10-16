رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
الهدهد

“الزمن سيدور حتما”.. أردوغان يمسح الأرض بـ”الجامعة العربية” ويكشف هوية القادة الذي لا يمكن الوثوق بهم

كتب وطن
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هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جامعة الدول العربية والدول الغربية التي انتقدت عمليته العسكرية في شمال ، متهماً التحالف الدولي بالتعاون مع التنظيمات الكردية.

وقال أردوغان أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي إن ” أنقرة عرضت على التحالف الدولي تحرير دير الزور، لكنه فضل التعاون مع التنظيمات الكردية”.

وأضاف أردوغان، أن البلدان التي كانت توجه تنظيم “داعش” أصبحت الآن تظهر أمامنا وكأنها تعادي التنظيم، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وتوجه الرئيس التركي لجامعة الدول العربية قائلا: “كم عدد السوريين الذين استقبلتموهم؟، أنتم من أخرج سوريا من والآن تعملون على إعادتها من أجل الإساءة لتركيا”.

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وتابع: “بعض القادة يتصلون بنا من أجل إيقاف عملية “”. هؤلاء لا يمكن الثقة بهم”.

وقال أردوغان: “أيها الغرب أيتها الجامعة العربية وكل بلد يملك ذرة من الضمير.. الزمن سيدور حتما”.

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