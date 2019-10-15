مغرد قطري يكشف تفاصيل مخطط محمد بن زايد للانقلاب على أشقائه وتكرار سيناريو الشيخ خليفة مع أخيه سلطان

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم” أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يستعد لحكم الإمارات منفردا، ويزيل حاليا العقبة الوحيدة أمامه وهو أخيه الشيخ سلطان والذي أعلنت وسائل الإعلام الإماراتية خبر مرضه ما يشير إلى إصبع لابن زايد في هذا الأمر وأنه ليس مرض طبيعي ويرجح تكرار سيناريو الشيخ خليفة.

وقال “بوغانم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن توقيت إعلان مرض سلطان بن زايد الآن مع تصعيد أبناء محمد بن زايد لمناصب سيادية منذ أسبوع تقريبا” تعطي مؤشر قوي للغاية بأن محمد بن زايد اقترب من الحكم.

▪️توقيت اعلان مرض سلطان بن زايد الآن

مع تصعيد ابناء محمد بن زايد لمناصب سياديه

منذ اسبوع تقريبا” تعطي مؤشر قوي للغايه

بأن محمد بن زايد اقترب من الحكم

وان مرضه مدبر مثل مرض شقيقه خليفه

خاصة وان سلطان رافض سياسة اخوه محمد

الخلاصه نشر تسريب مرض سلطان

بضوء اخضر من جهاز امن ابوظبي..؟؟ https://t.co/f76AhtwJ9c — بوغانم (@hassanalishaq73) October 15, 2019

وتابع موضحا أن مرض الشيخ سلطان مدبر مثل مرض شقيقه خليفة خاصة وأن سلطان رافض سياسة أخوه محمد، ونشر تسريب مرض سلطان جاء بضوء أخضر من جهاز أمن أبوظبي.

وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أجرى تغييرات واسعة في مناصب قيادية بالإمارة تكاد تكون أشبه بالانقلاب، والتي كان على رأسها الإطاحة بشقيقه وتعيين ابنه بدلًا منه.

وصدر مرسوم موقع من رئيس الإمارات خليفة بن زايد بصفته حاكمًا لإمارة أبو ظبي، بتعيين ذياب بن محمد بن زايد رئيسًا لديوان ولي العهد؛ بدلًا من الشيخ حامد بن زايد شقيق ولي العهد.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، نصَّ مرسوم ثانٍ على تعيين عضو المجلس التنفيذي للإمارة خالد بن محمد بن زايد رئيسًا لمكتب أبو ظبي التنفيذي؛ بدلًا من أحمد مبارك المزروعي.

وأشارت الوكالة إلى أن مرسومًا ثالثًا وجه فيه رئيس الدولة باستحداث منصب رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي، وتعيين “المزروعي” فيه، بعدما كان رئيسًا لمكتب أبو ظبي التنفيذي.

ويعد مكتب أبو ظبي التنفيذي هو الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي للإمارة، الذي يرأسه ولي عهدها محمد بن زايد، والذي يضع السياسة العامة للإمارة ويشرف على تنفيذها.

جدير بالذكر، أن محمد بن زايد الرجل الأقوى في الدولة، ويملك سلطات واسعة؛ خصوصًا في ظل مرض رئيس الدولة خليفة، كما يعدّ وجه الإمارات السياسي والعسكري.

نشأ محمد بن زايد في كنف والده زايد بن سلطان آل نهيان وأمه فاطمة بنت مبارك. هو متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان وله تسعة أبناء. وقد أكمل تعليمه النظامي في الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة المتحدة وتخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979. واشتمل تدريبه العسكري على دورة دروع تأسيسية ودورة طيران تأسيسية وتحويل طائرات عمودية وطيران تكتيكي ودورة مظليين.

وُلد بتاريخ 11 مارس عام 1961، فيما كان يسمى آنذاك ’الإمارات المتصالحة‘. واسمه الكامل هو محمد بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن ياس. هو الابن الثالث لزايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، من زوجته الثالثة فاطمة بنت مبارك الكتبي. وإخوته هم: خليفة (الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة)، سلطان، حمدان، هزاع، سعيد، عيسى، نهيان، سيف، طحنون، منصور، فلاح، ذياب، عمر، خالد (وناصر وأحمد اللذين توفيا)،