“شاهد” عمرو أديب كاد ينجلط وأحمد موسى جن جنونه على الهواء بسبب هذا الفيديو بعد فوز قيس سعيد

شن إعلام النظام المصري التابع للسيسي خاصة الإعلاميين المقربين عمرو أديب وأحمد موسى، هجوما عنيفا على الجماهير التونسية عقب تداول فيديو أظهر هتافات لهم ضد السيسي ليلة إعلان فوز الرئيس قيس سعيد بالرئاسة.

عمرو أديب انفعل على الهواء متسائلا في برنامجه “الحكاية” على شاشة “إم بي سي” عن سبب هتافات الجماهير التونسية ضد السيسي في ليلة فوز قيس سعيد، وقال إن مصر لا تدخل في شؤون تونس “أرجوكم سيبونا في حالنا”.

الإعلام المصري مغتاظ من احتفالات التونسيين بنجاح انتخاباتهم الحرة الديمقراطية

وهتافهم ضد #السيسي ونظامه الإنقلابي pic.twitter.com/LsniZUM3ct — مجلة ميم (@MeemMagazine) October 15, 2019

كما ظهر أحمد موسى على شاشة “صدى البلد” في حلقته من برنامج “على مسؤليتي” وقد جن جنونه من الهتافات التونسية المناهضة للسيسي ونظامه القمعي متهما التونسيين الذين هتفوا ضد السيسي بأنهم إخوان.

وقبل يومين وأثناء احتفال أنصار المرشح الفائز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، انتشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاحتفال يهتف فيه الحاضرون ضد الرئيس المصري “لا إله إلا الله… السيسي عدو الله”.

#السيسي_عرَّى_مصر

سبحان من جعلك مُهان من كل الأحرار في الوطن العربي

ومن يُهن الله فما له من مكرم

أحرار تونس يهتفون :

لا إله إلا الله والسيسي عدو الله pic.twitter.com/WTFgMWU2wz — مصر التي في خاطري (@SedrtM) October 14, 2019

واعتبر مغردون الهتاف المتكرر دليلاً على حالة العداء عند شعوب عربية عديدة ضد النظام المصري والسيسي، خاصة الدول التي تدعم الربيع العربي.