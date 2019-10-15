“شاهد” عمرو أديب كاد ينجلط وأحمد موسى جن جنونه على الهواء بسبب هذا الفيديو بعد فوز قيس سعيد

شن إعلام النظام المصري التابع للسيسي خاصة الإعلاميين المقربين عمرو أديب وأحمد موسى، هجوما عنيفا على الجماهير التونسية عقب تداول فيديو أظهر هتافات لهم ضد السيسي ليلة إعلان فوز الرئيس قيس سعيد بالرئاسة.
عمرو أديب انفعل على الهواء متسائلا في برنامجه “الحكاية” على شاشة “إم بي سي” عن سبب هتافات الجماهير التونسية ضد السيسي في ليلة فوز قيس سعيد، وقال إن مصر لا تدخل في شؤون تونس “أرجوكم سيبونا في حالنا”.
كما ظهر أحمد موسى على شاشة “صدى البلد” في حلقته من برنامج “على مسؤليتي” وقد جن جنونه من الهتافات التونسية المناهضة للسيسي ونظامه القمعي متهما التونسيين الذين هتفوا ضد السيسي بأنهم إخوان.
وقبل يومين وأثناء احتفال أنصار المرشح الفائز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، انتشر، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاحتفال يهتف فيه الحاضرون ضد الرئيس المصري “لا إله إلا الله… السيسي عدو الله”.
واعتبر مغردون الهتاف المتكرر دليلاً على حالة العداء عند شعوب عربية عديدة ضد النظام المصري والسيسي، خاصة الدول التي تدعم الربيع العربي.