بعد عرضه للبيع بـ”ربع جنيه”.. محمد علي يصدر مبادرة جديدة بحق السيسي تتصدر تويتر:”من يستبدله بمروحة؟”
تصدر وسم ساخر من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي تحت عنوان “#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، عقب مناشدة المقاول والفنان المصري محمد علي متابعيه التفاعل مع الوسم.
المبادرة الجديدة والساخرة من السيسي أطلقها محمد علي بعد أيام من عرض السيسي للبيع بـ”ربع جنيه”، كنوع من أنواع الاعتراض الساخر على استخفاف رئيس النظام بشعبه عبر التخفيض التافه الأخير بسعر البنزين.
وكتب “علي” على صفحته بـ”تويتر” ساخرا وفق ما رصدته (وطن): “السيسي فشل في كل حاجة، وآخرها وأخطرها إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي”، مشيراً إلى أن الرئيس المصري “نجح في حاجة وحيدة تمثلت في بناء القصور، وتعيين أولاده والمقربين منه في أهم المناصب بالبلد”.
وأشار إلى عرضه السابق، المتمثل في عرض السيسي للبيع، لكن “لا أحد وافق على شرائه”، ليطرح فكرة تبديله بشيء ما، وأرفق ذلك بوسم حمل عنوان “#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه”.
ولاقت مبادرة محمد علي تفاعلا واسعا من قبل المصريين حتى تصدر الوسم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر.
وكان “محمد علي” قد دشن، في 5 أكتوبر الجاري، وسم “#السيسي_بربع_جنيه”؛ رداً على جملة للرئيس المصري في أحد مؤتمراته الصحفية، قال فيها : “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”.
وتوعَّد الفنان الشاب الرئيسَ المصري بـ”الإطاحة به في أقل من عام ومن دون نقطة دم واحدة”، على حد قوله.
وشهدت شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى، في الأيام والأسابيع الماضية، حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعاً عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً (عندما كان وزيراً للدفاع)، على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، صيف 2013.