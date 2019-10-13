بعد عرضه للبيع بـ”ربع جنيه”.. محمد علي يصدر مبادرة جديدة بحق السيسي تتصدر تويتر:”من يستبدله بمروحة؟”

تصدر وسم ساخر من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي تحت عنوان “#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، عقب مناشدة المقاول والفنان المصري محمد علي متابعيه التفاعل مع الوسم.

دي مصر الآن

مصر الصاحية الفايقة

لمايحدث

من خيانات وجرائم

مصر اللي داست علي الذباب الإلكتروني بتاعهم بالجزمة

دي مصر ….يا سيسي

اللي بتنزعك إنت وعصابتك بالقطعة

والأيام القادمة أفضل إن شاء الله#السيسي_يقتل_اهالي_سيناء#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه#الجامعه_العربيه_لاتمثلني pic.twitter.com/z04SRIYy6e — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 12, 2019

المبادرة الجديدة والساخرة من السيسي أطلقها محمد علي بعد أيام من عرض السيسي للبيع بـ”ربع جنيه”، كنوع من أنواع الاعتراض الساخر على استخفاف رئيس النظام بشعبه عبر التخفيض التافه الأخير بسعر البنزين.

#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه

-خدوه ببلاش عادي 😌

=الناس دي كريمة اوي يا بابا 😂 pic.twitter.com/fudt6yJOC4 — Reham Mahmoud (@moureham) October 13, 2019

وكتب “علي” على صفحته بـ”تويتر” ساخرا وفق ما رصدته (وطن): “السيسي فشل في كل حاجة، وآخرها وأخطرها إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي”، مشيراً إلى أن الرئيس المصري “نجح في حاجة وحيدة تمثلت في بناء القصور، وتعيين أولاده والمقربين منه في أهم المناصب بالبلد”.

#الأزعه فشل في كل حاجه وكله علي دماغنا إحنا وآخرها وأخطرها إدارة ملف سد النهضة

👈الحاجه الوحيده اللي فلح فيها بناء القصور وتعيين عياله وعيال حاشيته في أهم مناصب بالبلد

✋عرضناه للبيع محدش إشتري😥

👈يمكن لما نبدله بحاجه حد يرضي🙌

📣هنغرد علي هاشتاج👇👇👇#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه pic.twitter.com/xXyNUNm61m — أسرار محمد علي (@MohamedSecrets) October 12, 2019

وأشار إلى عرضه السابق، المتمثل في عرض السيسي للبيع، لكن “لا أحد وافق على شرائه”، ليطرح فكرة تبديله بشيء ما، وأرفق ذلك بوسم حمل عنوان “#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه”.

ولاقت مبادرة محمد علي تفاعلا واسعا من قبل المصريين حتى تصدر الوسم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر.

ياريت ينفع

طب خدوه ومش عاوزين حاجه#خدوا_السيسي_وادونا_مروحه — Said Elfalah (@ElfalahSaid) October 13, 2019

ونبي يا رجالة لو استلمتوا المروحة بدل…السيسي ابقو شيلوا الريشة علي جمب علشان اكسرت ، #خدوا_السيسي_وادونا_مروحه — ahmed mohei (@ahmedmohei1) October 13, 2019

وكان “محمد علي” قد دشن، في 5 أكتوبر الجاري، وسم “#السيسي_بربع_جنيه”؛ رداً على جملة للرئيس المصري في أحد مؤتمراته الصحفية، قال فيها : “أنا لو ينفع أتْباع (يتم بيعي).. هتباع”.

وتوعَّد الفنان الشاب الرئيسَ المصري بـ”الإطاحة به في أقل من عام ومن دون نقطة دم واحدة”، على حد قوله.

وشهدت شوارع العاصمة المصرية والمحافظات الأخرى، في الأيام والأسابيع الماضية، حالة استنفار للأجهزة الأمنية، في ظل حالة استقطاب عالية بين قطاع كبير يرفض استمرار السيسي على كرسي الرئاسة، وآخر يستميت دفاعاً عن بقاء الرجل، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً (عندما كان وزيراً للدفاع)، على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، صيف 2013.