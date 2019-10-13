غادة عويس
غادة عويس
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غادة عويس مستعدة للإستقالة من “الجزيرة” بهذا الشرط على الملك سلمان وابنه!

كتب وطن
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أبدت المذيعة اللبنانية بقناة الجزيرة غادة عويس استعدادها للإستقالة من القناة بشرط أنّ يقوم الملك سلمان وولي عهده بأي إجراء لإيقاف إهانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة لهما.

جاء ذلك في تعليق غادة عويس على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إهانته للعاهل السعودي الملك .

 

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وسخر ترمب خلال كلمةٍ له أمام حشدٍ من أنصاره من الملك سلمان، وقلّد طريقة حديثه معه عبر الهاتف بأسلوب تهكميّ، أثار ضحكات انصار ترمب.

 

وقلّد ترمب إمام أنصاره لهجة الملك الذي تحدث معه هاتفيًا بعد اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل.

 

وأكد ترمب أنه تنصل من الإجابة على اتصالات هاتفية لقادة عرب بشتى الذرائع وبينهم هذا الملك قبل اعلان الاعتراف لكي لا يثنوه عن قراره.

 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا في ديسمبر عام 2017 اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة اثارت رفضاً فلسطينياً وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.

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