ليس لكم علاقة.. جبران باسيل تحدى وزراء خارجية العرب بعدما ضغطوا عليه لمنع خطابه بشأن سوريا

كشفت مصادر إعلامية لبنانية، تفاصيل الخلاف الذي دار بين وزير خارجية لبنان جبران باسيل ووزراء خارجية عرب، قبيل انعقاد اجتماع الجامعة العربية العاجل الذي ناقش العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأشار مراسل قناة “الجديد” اللبنانية إلى أن الوزير أصر على موقفه بالمطالبة على إعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية بعد ثماني سنوات من الإقصاء السياسي لها، وألقى خطابه رغما عن طلبات دول عربية عدم قيامه بذلك.

وبحسب المراسل، شهد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية محاولة عدد من وزراء الخارجية العرب ثني وزير الخارجية جبران باسيل عن القاء كلمته في الجلسة العلنية والإكتفاء بتلاوته في الجلسة مغلقة، واقتصار الجلسة العلنية على البيان المتفق عليه. إلا أن باسيل رفض ذلك ولوّح بالانسحاب من الجلسة والحديث إلى وسائل الإعلام.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية.