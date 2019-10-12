رد ناري من يوسف حسين مقدّم “جو شو” على دعوى إسقاط الجنسية المصرية عنه

أكدت وسائل إعلام مصرية أن محامٍ مصري رفع إنذارا رسميا لوزير الداخلية طلب فيه إسقاط الجنسية المصرية عن يوسف حسين مقدم برنامج “جو شو” على شاشة تلفزيون العربي.

المحامي أيمن محفوظ برر طلبه بأن حسين “دأب على السخرية من النظام الحاكم وكافة رموز الدولة المصرية وتعدي حد الانتقاد إلى العمالة والخيانة”.

وقال: “مقدم برنامج جو شو صدر ضده أحكام قضائية جنائية عديدة لتعمده الإضرار بمركز مصر السياسي، وتعدى ذلك بعمل برنامج على قناتي العربي وسوريا العميلتان للإخوان، لمباركة الاحتلال التركي العثماني لشمال سوريا”.

من جانبه سخر يوسف حسين من البلاغ المقدم ضده، ورد على تغريدة للفنان عمرو واكد تضامن معه فيها ضد النظام المصري قائلا:”معاك حق يا عمرو والله فاكرين الإنتماء للوطن بمجرد حتت ورقة يمنحوها لينا أو ياخدوها”.

معاك حق يا عمرو والله .. فاكرين الإنتماء للوطن بمجرد حتت ورقة يمنحوها لينا أو ياخدوها ! ..

ده أنا أعرف واحد خاين باع الأرض وقمع وجوع الشعب و معاه باسبور دبلوماسي ..

طبعاً عارف هو مين؟😉 https://t.co/UCJGQvy0Pk — Joe (@youssef_hussen) October 12, 2019

وتابع ساخرا من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي:”ده أنا أعرف واحد خاين باع الأرض وقمع وجوع الشعب و معاه باسبور دبلوماسي، طبعاً عارف هو مين؟”.

واعتبر المحامي المصري مقدم البلاغ ضد يوسف حسين أن من صلاحيات وزير الداخلية أو من يفوضه سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

وجاء في البلاغ أيضا: “يحق لوزير الداخلية ذلك بحق من انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

وعبر العديد من النشطاء عن تضامنهم الواسع مع “يوسف حسين” منددين بسياسة القمع والترهيب التي يتبعها نظام السيسي لإسكات المعارضين.

بغض النظر ان ذلك الإنذار ليس لة اي وزن قانوني و هو و العدم سواء ، الا اني محاولات الترهيب لاي معارض مستمر وكأن الوطن والوطنية حكر علي مؤيدين السيسي فقط ،

المهم ان يوسف صوته بيوصل و رغم انه برنامج ساخر الا انه عامل ليهم قلق ، كل التضامن مع @youssef_hussen https://t.co/jxuHcJVKB5 — Tarek Hussein (@TarekHussein22) October 12, 2019

لا و "الإعلاميين" اللي يشتغلون "قرقوز" للحكومة المصرية يصرخون ببرامجهم التافهه : لو عايز تعارض عارض من داخل مصر!..🙄

لو داخل مصر كانوا سقّطوك شخصياً..@youssef_hussen#نساندك_يا_جو https://t.co/lcd4jQAdmV — 𝓐𝓼𝓼𝓶𝓪'𝓪 (@Assmaa_HK) October 12, 2019

اصلها بلد ابوهم يشيلوا اللي علي مزاجهم ويسيبوا اللي علي مزاجهم الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ، من امتي الإنتماء وحب الوطن بحتة ورقة يا بهاااايم يا بهاااايم؟! @youssef_hussen pic.twitter.com/Y100czRxnq — Deyaa Ahmed (@Abbas_Elm3lemen) October 12, 2019

ويقدم الإعلامي المصري الساخر يوسف حسين برنامجا تلفزيوني سياسيا كوميديا يتألف من فقرات تتناول الأوضاع السياسية في العالم العربي، ويسخر من الأوضاع السياسية في مصر بعد الانقلاب العسكري 2013.

وانتقل البرنامج من منصة يوتيوب “جو تيوب” إلى قناة العربي بعنوان “جو شو”، وتعرض حلقاته أيضا على “قناة سوريا”.