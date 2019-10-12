السعودية مشاعل الجلعود
السعودية مشاعل الجلعود
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“شاهد” لن تتخيل ماذا فعل شبان سعوديين بالفتاة المثيرة للجدل مشاعل الجلعود بسبب كشفها شعرها وخلعها العباءة!

كتب وطن
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وثّقت المثيرة للجدل لحظة تجمهر عدد كبير من الشبان السعوديين عليها؛ لأنها لا ترتدي في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وتظهر “الجلعود” في الفيديو مع أحد موظفي المطعم مُقدّمة شكرها له، لمساعدتها في الخروج من الباب الخلفي للمطعم.

 

ووصفت تصرّف الشبان بـ”التخلف” .لافتةً إلى أنّها صوّرت فيديو آخر، وقالت إنها لن تنشره خوفاً من تعرّضها لهجوم عنيف، واتهامها بتأجيج الرأي العام.

 

وكتبت على صورة تُظهر تجمّع الناس حولها: “تطور عمراني .. تخلف فكري”.

 

وكانت مشاعل الجلعود أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بنزولها الى الشارع مكشوفة الرأس وبدون عباءة.

 

وقالت إنها بادرت الى هذه الخطوة بناءً على حديث ولي العهد السعودي لقناة أمريكية، بأن للمرأة السعودية حرية اختيار ملابسها.

 

ومُنعت “الجلعود” من دخول متجر في الرياض لعدم ارتدائها العباءة، فيما لا تزال قصتها تثير الجدل في الشارع السعودي.

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