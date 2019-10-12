“شاهد” لن تتخيل ماذا فعل شبان سعوديين بالفتاة المثيرة للجدل مشاعل الجلعود بسبب كشفها شعرها وخلعها العباءة!

وثّقت السعودية المثيرة للجدل مشاعل الجلعود لحظة تجمهر عدد كبير من الشبان السعوديين عليها؛ لأنها لا ترتدي عباءة في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

RT 6iiiiiiiiiiiB: مساكم الله بالخير … مشاعل الجلعود صورت سنابات ب احد الاماكن العامه وذكرت انه تعرضت لتجمهر شديد بسبب تواجدها من جماهير ودوريات وحضور وذكرت ان الامر مرعب بمحاولة تنفير السياح وساعدها احد الشباب بتصوير تجمع الشباب على انه بسببها .. واخت… pic.twitter.com/MxIFkWFOSs — وليد بن فهد﮼ (@w0164) October 11, 2019

وتظهر “الجلعود” في الفيديو مع أحد موظفي المطعم مُقدّمة شكرها له، لمساعدتها في الخروج من الباب الخلفي للمطعم.

ووصفت تصرّف الشبان بـ”التخلف” .لافتةً إلى أنّها صوّرت فيديو آخر، وقالت إنها لن تنشره خوفاً من تعرّضها لهجوم عنيف، واتهامها بتأجيج الرأي العام.

وكتبت على صورة تُظهر تجمّع الناس حولها: “تطور عمراني .. تخلف فكري”.

وكانت مشاعل الجلعود أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بنزولها الى الشارع مكشوفة الرأس وبدون عباءة.

وقالت إنها بادرت الى هذه الخطوة بناءً على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقناة أمريكية، بأن للمرأة السعودية حرية اختيار ملابسها.

ومُنعت “الجلعود” من دخول متجر في الرياض لعدم ارتدائها العباءة، فيما لا تزال قصتها تثير الجدل في الشارع السعودي.