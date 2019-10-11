“شاهد” صدام حسين كاد أن يُشعل أزمةً غير مسبوقة بين الأردن والكويت .. فتدخل الملك شخصياً وحكومته لمنعها

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة استياءً كويتياً واسعاً، عندما قام العشرات من جماهير منتخب الأردن، قبل انطلاق المباراة مع نظيره منتخب الكويت ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بالهتاف للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في إشارة إلى الغزو العراقي على الكويت عام 1990.

الملك عبدالله لأمير الكويت: “الكويتيون بين أهلهم وعزوتهم في الأردن”

أكد الملك الاردني عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، “عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات”.

وشدد الملك، خلال الاتصال، على أن “الكويتيين بين أهلهم وعزوتهم في الأردن، وأن أي إساءة لهم إنما هي إساءة لنا، وأن أي تعرض للكويت الشقيقة هو تعرض لنا، ولا يعكس أو يمثل العلاقات الراسخة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والاحترام والمحبة والتقدير التي يكنها الأردن للكويت الشقيقة”.

وأعرب جلالته عن تمنياته لالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بموفور الصحة والعافية، وللكويت وشعبها ، المزيد من التقدم والازدهار. حسبما أوردت وكالة (بترا) الاردنية

وأبدى وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، لنظيره الأردني أيمن الصفدي، “استياء واستهجان” بلاده لما صدر عن جماهير أردنية.

وقال الصباح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن “الھتافات تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لھا بصلة، بل وتشويھا لمقاصدھا”.

الرزاز: “تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات”

أما رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز فقال في تغريدة: “ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن.”.

ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن.

لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) October 11, 2019

من جهته، أدان وزير الخارجية الأردني هتاف الجماهير، وعبّر في اتصال هاتفي مع نظيره وزير الخارجية الكويتي عن إدانته ورفضه لما وصفها بـ”محاولات البعض” استهداف العلاقات الأردنية الكويتية، مؤكدا أن العلاقات الأردنية الكويتية “عصية على كل من يحاول الإساءة لها”.

أكدت في اتصال هاتفي أجريته مع وزير خارجية #الكويت الشقيقة معالي الأخ صباح الخالد الحمد الصباح تاريخية العلاقات #الأردنية #الكويتية التي يحميها ويعززها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله. ١ / ٣ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 10, 2019

وشددت على أن أي إساءة لدولة #الكويت الشقيقة وشعبها الأصيل إساءة للأردن ندينها ونرفضها. علاقاتنا الأخوية أقوى من محاولات بعض يستهدفها ولا يمثل #الأردن وقيمنا واعتزازنا بالكويت وما يجمعنا به من روابط المحبة والاحترام. ٢ /٣ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 10, 2019

وأكدت ومعالي الشيخ الصباح أننا ماضون في تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية الراسخة الصلبة المتجذرة في وجدان الشعبين الأردني والكويتي الأبيين وقيادتينا الحكيمتين. علاقاتنا عصية على كل من يحاول الإساءة لها وبث الفتنة بين الأشقاء. ٣ / ٣ — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 10, 2019

كما أعرب الاتحاد الأردني، في بيان منشور على موقعه الرسمي، عن رفضه “بشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الأطر الرياضية والأعراف والمبادئ المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، التي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الأردني”.

وأضاف: “يبدي الاتحاد الأردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي، خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي”.

إلى أن “الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين الذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والأشقاء في الكويت، في المجالات كافة، ومنها كرة القدم”.

السفير الكويتي بعمان: علاقتنا أكبر من أن تنال منها هتافات “غير مسؤولة”

من جهته، أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني الجمعة “متانة ورسوخ العلاقات الكويتية الأردنية مشددا على أنها أكبر بكثير من أن تنال منها هتافات “غير مسؤولة” ومحاولات “رخيصة” للمساس بها.

وثمن الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ردة الفعل الأردنية الرسمية والشعبية التي استهجنت هذا السلوك ورفضته بشكل قاطع من فئة من الجماهير التي حضرت المباراة لافتا إلى أن ردة الفعل محل تقدير واعتزاز لدى الكويتيين.

وأشاد بما صدر من مجلس النواب الأردني من بيان لرفض المساس بدولة الكويت وشعبها، واستنكار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لهذه الاساءة.

كما أشاد بحرص المسؤولين في الاتحاد الأردني لكرة القدم على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة “المسيئين” وهو ما يعكس مكانة الكويت الكبيرة لدى الأردن ويؤكدها.

وأضاف أن الكويت كانت وما زالت “منارة للسماحة والحكمة ومظلة حاضنة لكل الأشقاء العرب” من منطلق الأخوة ووحدة المصير المشترك معولا على وعي الشعبين الشقيقين بتجاوز هذا الحدث العابر وإيقاف كل من يحاول المساس بالعلاقات أو الإساءة لها عند حدوده.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين بلغت مستويات متقدمة ومتطورة في ظل الرعاية والاهتمام البالغ من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والملك عبد الله الثاني بمختلف المجالات وعلى المستويات كافة.