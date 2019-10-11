Galleryالهدهد

“شاهد” محمد صلاح ينشر صورا “مثيرة” مع فتيات ويثير جدلاً واسعاً!

كتب وطن
0

نشر لاعب ونادي ليفربول الإنجليزي صورا مثيرة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على هامش حصوله على جائزة رجل العام في الشرق الأوسط.

 

وظهر في الصورة محمد صلاح مع إحدى الفتيات، حيث وجه له المتابعون أسئلة “أين هي أم مكة”، في إشارة إلى زوجته.

#GQAwards

Posted by Mohamed Salah on Friday, 11 October 2019

وظهرت في الصورة مع اللاعب المصري أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو وهي عارضة أزياء برازيلية، وتعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.

 

وحاز محمد صلاح على جائزة رجل العام 2019، من قبل النسخة العربية من مجلة GQ الشهيرة، حيث ظهر صلاح على غلاف النسخة العربية من المجلة المذكورة في ديسمبر 2018.

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” بحقارة منقطعة النظير.. نظام السيسي يجبر والد محمد صلاح على تصوير…

حياتنا

شاهد| صورة محمد صلاح عارياً داخل الحمام تُشعل موجة غضب من “فخر العرب”!!

الهدهد

تركي آل الشيخ شامتا بخسارة منتخب مصر: “الحمد لله الذي أخذ لي حقي”

حياتنا

بعد الريمونتادا.. ليفربول يسخر من برشلونة بـ”متعودة دايماً” وعبارة على…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.