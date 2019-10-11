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لا تصّدقوا “خرافة التسامح”.. لاعب كويتي يفضح الامارات بعد حرمانه من لعب بطولة بسبب “لحيته”!

كتب وطن
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في موقف أثار الإستهجان، كشف لاعب المنتخب الكويتي للعبة “” فهد طعمه الشمري عن أنّ منعته من المشاركة في بطولة تقام على أرضها بسبب “لحيته”.

وقال اللاعب الكويتي في مقطع فيديو تابعته “وطن” مقدماً اعتذاره للشعب والجمهور الكويتي إنّه تمنّى تمثيل بلاده في البطولة، مؤكداً انّه جهز نفسه لها بشكلٍ جيد.

 

وأضاف أن رئيس الحكّام الإماراتي حمد المرزوقي أبلغه بأنه ممنوع من اللعب بسبب “لحيته”، مبرراً ذلك بالاتحاد الدولي للعبة، والقانون الدولي يمنع اللعب باللحية. حسب قوله

وكشف “الشمري” عن أنه تفاجأ من “مضايقات” الوفد الكويتي ورئيسه “علي بخش”.

وفي الوقت الذي أبدى فيه ناشطون تضامنهم مع اللاعب الكويتي، عبّروا عن غضبهم من موقف الإمارات المُستهجن.

وفي الأول من الشهر سبتمبر كشف اللاعب “الشمري” عن عقد اجتماع لاختيار لاعبي منتخب الكويتي للمواي تاي في بطولة العرب القادمة التي ستقام في ابوظبي بتاريخ 14/9/2019 .

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