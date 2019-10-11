لا تصّدقوا “خرافة التسامح”.. لاعب كويتي يفضح الامارات بعد حرمانه من لعب بطولة بسبب “لحيته”!

في موقف أثار الإستهجان، كشف لاعب المنتخب الكويتي للعبة “المواي تاي” فهد طعمه الشمري عن أنّ الامارات منعته من المشاركة في بطولة تقام على أرضها بسبب “لحيته”.
"إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ"— فهد الشمري (@fahadalshamery2) October 10, 2019
تم إنسحابي من البطوله وذالك لتعسف اللجنه المنظمه ، والله إني مغبون ومقهور ولكن ترك أمري وأمرهم لله تعالى شكرا للاحبابي والجمهور الكويتي والبطولات كثيره ولعلا فالامر خيره اخر شي يقول حط عاللحيه جل عشان لايشوفونها اللجنه المنظمه pic.twitter.com/lScPEZVM5p
وقال اللاعب الكويتي في مقطع فيديو تابعته “وطن” مقدماً اعتذاره للشعب والجمهور الكويتي إنّه تمنّى تمثيل بلاده في البطولة، مؤكداً انّه جهز نفسه لها بشكلٍ جيد.
وأضاف أن رئيس الحكّام الإماراتي حمد المرزوقي أبلغه بأنه ممنوع من اللعب بسبب “لحيته”، مبرراً ذلك بالاتحاد الدولي للعبة، والقانون الدولي يمنع اللعب باللحية. حسب قوله
وكشف “الشمري” عن أنه تفاجأ من “مضايقات” الوفد الكويتي ورئيسه “علي بخش”.
وفي الوقت الذي أبدى فيه ناشطون تضامنهم مع اللاعب الكويتي، عبّروا عن غضبهم من موقف الإمارات المُستهجن.
وفي الأول من الشهر سبتمبر كشف اللاعب “الشمري” عن عقد اجتماع لاختيار لاعبي منتخب الكويتي للمواي تاي في بطولة العرب القادمة التي ستقام في ابوظبي بتاريخ 14/9/2019 .
تم عقد اجتماع مع نخبة من المقاتلين الكويتين واختيارهم لتمثيل منتخب الكويتي للمواي تاي في بطولة العرب القادمه التي ستقام في ابوظبي من تاريخ 14/9/2019 ..— فهد الشمري (@fahadalshamery2) September 1, 2019
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وكل الشكر للجنه لوضع ثقتهم فينا لتمثيل المنتخب ونسأل الله التوفيق pic.twitter.com/rCETDSkmQZ