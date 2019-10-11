لا تصّدقوا “خرافة التسامح”.. لاعب كويتي يفضح الامارات بعد حرمانه من لعب بطولة بسبب “لحيته”!

في موقف أثار الإستهجان، كشف لاعب المنتخب الكويتي للعبة “المواي تاي” فهد طعمه الشمري عن أنّ الامارات منعته من المشاركة في بطولة تقام على أرضها بسبب “لحيته”.

"إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ"

تم إنسحابي من البطوله وذالك لتعسف اللجنه المنظمه ، والله إني مغبون ومقهور ولكن ترك أمري وأمرهم لله تعالى شكرا للاحبابي والجمهور الكويتي والبطولات كثيره ولعلا فالامر خيره اخر شي يقول حط عاللحيه جل عشان لايشوفونها اللجنه المنظمه pic.twitter.com/lScPEZVM5p — فهد الشمري (@fahadalshamery2) October 10, 2019

وقال اللاعب الكويتي في مقطع فيديو تابعته “وطن” مقدماً اعتذاره للشعب والجمهور الكويتي إنّه تمنّى تمثيل بلاده في البطولة، مؤكداً انّه جهز نفسه لها بشكلٍ جيد.

الاتحاد الإماراتي للعبة "المواي تاي" يحرم ممثل منتخب #الكويت في اللعبة، فهد الشمري، من المنافسة مع ممثل منتخب #مصر، والمقرر إجراؤها اليوم في #الإمارات، بسبب رفضه حلق لحيته. وفهد يؤكد: أنا رجل ملتزم بديني، ومستحيل أن افرّط في التزامي من أجل لعبة.@fahadalshamery2 #خرافة_التسامح pic.twitter.com/yufpigqDxk — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) October 10, 2019

وأضاف أن رئيس الحكّام الإماراتي حمد المرزوقي أبلغه بأنه ممنوع من اللعب بسبب “لحيته”، مبرراً ذلك بالاتحاد الدولي للعبة، والقانون الدولي يمنع اللعب باللحية. حسب قوله

وكشف “الشمري” عن أنه تفاجأ من “مضايقات” الوفد الكويتي ورئيسه “علي بخش”.

وفي الوقت الذي أبدى فيه ناشطون تضامنهم مع اللاعب الكويتي، عبّروا عن غضبهم من موقف الإمارات المُستهجن.

الأمة التي لاتحترم سنة نبيها ولامن يطبقها لاتحترم بين الأمم،وهذه الحادثة تجسد واقع المسلمين وخاصةالعرب الذي هم أقرب لمهبط الوحي ونبع الرسالة فهم أولى بالإلتزام والإعتزاز بشعائر دينهم الذي هو مصدر عزتهم وسر نصرهم على الأعداء، شكراً للبطل #فهد_طعمه_الشمريhttps://t.co/SylN18BHS7 — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) October 11, 2019

عبدالله الكندري:

الابطال الحقيقيون هم من يدفعون ثمن مبادئهم وهم شامخون.

احيي البطل الكويتي بلعبة المواي تاي #فهد_طعمة_الشمري على موقفه ببطولة الامارات واطالب الهيئات الرياضية الكويتية المختصة بالوقوف مع اللاعب جراء الظلم الذي تعرض له والقيام بدورها بمخاطبة ممثلي البطولة لحفظ حقه. pic.twitter.com/y5nuvnAjyk — جريدة كاظمة (@kathima) October 10, 2019

جزاك الله خيرا يا أخي فهد طعمة الشمري ، ما تدين الله به أهم من أي لعبة ، كفيت ووفيت ، ومصيبة أن يكون هذا تصرف رئيس وفدنا معاك ، ولابد من محاسبته ، عموما انت بطل كبير . pic.twitter.com/X0FgRxPzEH — محمد بن باقر (@6_baqer) October 10, 2019

ماحدث مع لاعب المنتخب #فهد_طعمة_الشمري أمر غير مقبول ويجب على ادارة الوفد الكويتي الوقوف معه وليس التنمر عليه

واللحية ليست عار يا جهلة هي حرية شخصية يجب احترامها والكثير من اللاعبين

الأجانب العالميين لديهم لحى طويلة لم يتعرض لهم أحد

وما مورس ضده هو الارهاب بعينه pic.twitter.com/WsFI0Wi6oh — المحامي محمد الحميدي (@mohmdAlhumidi) October 10, 2019

"لحيّة" البطل المذهب:#فهد_طعمة_الشمري

شرف لي..

ولكل كويتي مخلص

مدير عام هيئة الشباب والرياضة:

خافوا الله..

فأنتم سبب رئيسي في تدمير همّة وعزيمة شباب الكويت!

ولدي "فهد"..

أنت البطل الذي يُطرز العقال pic.twitter.com/C0Vv8j3voc — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) October 10, 2019

أنت البطل بعيوننا يا فهد



و خل بطولتهم لهم



يا تحلق لحيتك يا ما تشارك !!

هذا إتحاد يحترم نفسه ؟!!



#فهد_طعمة_الشمري pic.twitter.com/fUL3hBLvLc — ‏ ‏﮼رياض،العبادي 🇰🇼 (@al3badiy) October 10, 2019

يا فهد انت عند اهل الكويت بطل

انت بطل لانك قدمت التزامك بما تؤمن به وهو اهم من المباراة و الكاس

يا فهد النصر هو الثقة بالنفس

يا فهد الفوز هو ايمانك المعنوي بما تؤمن

لذلك انت انتصرت معنويا لانك لم تقبل ان تسيير وفق هواهم

ربح البيع يا فهد — sami447 (@sami4472) October 11, 2019

وفي الأول من الشهر سبتمبر كشف اللاعب “الشمري” عن عقد اجتماع لاختيار لاعبي منتخب الكويتي للمواي تاي في بطولة العرب القادمة التي ستقام في ابوظبي بتاريخ 14/9/2019 .