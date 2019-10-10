“شاهد” فيديو نادر لصدام حسين أثناء محاكمته يشعل مواقع التواصل عندما فضح القاضي على الهواء:”لا تكذب يا ولد”

تفاعل ناشطون على نطاق واسع مع مقطع نادر نشرته رغد صدام حسين ابن الرئيس العراقي الراحل، لأحد جلسات محاكمة والدها إبان الغزو الأمريكي للعراق.

وظهر “صدام” في الفيديو المنشور وهو يعنف القاضي بشدة ويتهمه بالعمالة للأمريكان، بعدما حاول استفزازه اتهامه بالخيانة للعراق.

الرئيس صدام حسين يفضح كذب القاضي العميل لاتكذب ياولد !! Posted by ‎رغد صدام حسين‎ on Wednesday, 9 October 2019

وأحرجه الرئيس العراقي الراحل القاضي بأن ذكره بأن والده كان يعمل مندوبا في الأمن لديه، وقال له “لا تكذب يا ولد أبوك كان مندوب الأمن” ورفض استكمال الحديث معه قائلا:” التزم الصمت فلا يشرفني الحديث معك”

وقبل أيام نشرت رغد صدام حسين أيضا رسائل أثارت جدلا واسعا من أبيها بعث بها من داخل المعتقل أيام اعتقاله عقب الغزو الأمريكي.

ونشرت “رغد” في تغريدة لها على حسابها بتويتر نص هذه الرسائل التي تنشر لأول مرة، وحوت تعليق صدام على مقتل أبنائه عدي وقصي وحفيده مصطفى.

كما نشرت ابنة الرئيس العراقي الراحل في تغريدة أخرى نص ما قالت إنه تعليق الوالد في المعتقل سنة ٢٠٠٦: “ننسى أرواحنا و لا ننسى شعبنا و الأمّة .. فهما في العيون ، و نحن لهما رماح .. أي عراقي مهما كان رأينا فيه ، إذا كان موقفه قبل الانتصار – ولو ساعة واحدة – موقفًا وطنيًا ، فهو منّا و نحن منه”

وعبرت رغد عن دعمها للتظاهرات الحالية في العراق، ونشرت الأسبوع الماضي مقطع فيديو لاستهداف أحد المحتجين خلال التظاهرات الدموية المطالبة بإقالة الحكومة العراقية، قالت إنه يمثل “اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

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وعلقت ابنة الرئيس العراقي الراحل على مقطع الفيديو بالقول: “نعتذر لقساوة المنظر ولكن كي نضع المتابعين بالصورة عن بعض مما يجري في التظاهرات من اختراق لحقوق الإنسانية وإساءة للناس”.

وكانت رغد قد دعمت التظاهرات قائلة: “معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”، مضيفة: “أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية، الكوت، العمارة، البصرة، وديالى، وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق بإذن الله”.