هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد
هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد
الهدهد

فضيحة لحاكم دبي .. أين كان يتواجد بينما الأميرة هيا تمثُل أمام المحكمة للدفاع عن أبنائها منه؟

كتب ترجمة "وطن"
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انتقدت صحيفة “تايمز” البريطانية حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم بسبب عدم حضوره جلسة المحاكمة أمام المحكمة العليا بلندن الثلاثاء في الجلسة التمهيدية الأخيرة قبل بدء المعركة القضائية مع زوجته المنفصلة عنه الأميرة بنت الحسين حول رعاية أولادهما.

 

وقالت الصحيفة إن حاكم دبي يحضر مزادات الخيول، لكنّه لا يحضر جلسة استماع حول رعاية أولاده .

 

ووفق “تايمز” فقد تم تصوير محمد بن راشد في مزادات [Tattersalls] للخيول، بينما كانت زوجته الأميرة هيا بنت الحسين تحضر في جلسة المحكمة العليا بلندن / قسم الأسرة .


وفي جلسة تمهيدية في يوليو/ تموز، طلبت الأميرة من المحكمة حماية أحد أطفالها من الزواج القسري ومنح أمر بعدم التعرض أو المضايقة لها من قبل بن راشد.

 

وسيتم الإستماع للقضية بين محمد بن راشد والاميرة هيا ابنة الملك الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، في 11 نوفمبر القادم ومن المتوقع أن تستمر خمسة أيام.

 

وبينما حضرت هيا الجلسة التمهيدية، لم يكن حاكم دبي حاضراً في المحكمة ومثله ديفيد بانيك، أحد كبار المحامين في بريطانيا.

 

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