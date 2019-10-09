عانى من ورم خبيث واستُئصلت إحدى كليتيه.. غضب بعد الكشف عن اعتقال شاب عُماني في سجون الإمارات منذ أكثر من عام بلا تهمة

وجّهت والدة شاب عُماني معتقل في سجون الإمارات منذ أكثر من عام مناشدةً عاجلة للتدخل من أجل الإفراج عنه، مؤكدةً أنّه يعاني ظروفاً صحية صعبة.

وقالت والدة المعتقل “عبدالله الشامسي” إنّ ابنها عُماني ومريض، وموقوف منذ تاريخ 18/8/2018 حتّى اليوم في أبوظبي، مشيرةً إلى أنّ عمره وقت الاعتقال كان 19 عاما.

وأكدت الأم الإماراتية، أنّ نجلها لم يعرض بعد للمحاكمة، وناشدت بتعجيل محاكمته إن كان متهم، أو إخلاء سبيله مراعاة لظروفه الصحية.

يعاني ابني من مرض نفسي منذ عدة سنوات .. وهو بحاجة إلى دعم نفسي وأسري لكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وعدم قدرته على الاتصال بنا ستزداد حالته سوى وتعقيد.. من سيتحمل المسؤولية؟ @UAE_PP#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي pic.twitter.com/IoOlEA3rtg — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) September 24, 2019

وعانى عبدالله –وفقاً لما كشفته الأم- من ورم خبيث من الدرجة الرابعة وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي ظهرت عليه أعراض الإضطراب النفسي.

للتوضيح.. عانى عبدالله من ورم خبيث من الدرجة الرابعة .. وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة.. وبعد أن بدأ بالتعافي ولله الحمد ظهرت عليه أعراض الإضطراب النفسي ، أسأل الله أن يشفيه ويفرج كربته ..وأرجو من المعنيين تفهم وضعه والمساعدة..#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي pic.twitter.com/86mgm8kvb3 — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) September 18, 2019

ونشرت الأم تقارير طبية توضح حاجة نجلها للعلاج الفوري.

رسالة أرجو أن تصل إلى سيدي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه.. ابني عماني عمره 19 وأنا أمه إماراتية ، ابني موقوف من تاريخ 18/8/2018 ولا نعرف ما هي تهمته وعندي تقارير طبية.. في عام التسامح وقرب عيد الأضحى التمس منكم سيدي أن تعفو عنه ..الله يجزيك كل خير #الإمارات #عُمان pic.twitter.com/QuIIGjFcyX — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) August 5, 2019

وناشدت الأم المسؤولين في السلطنة بالتدخل السريع في هذا الموضوع ومعرفة مصير عبدالله الشامسي.

ودشّن مغرّدون عُمانيون بموقع “تويتر” هاشتاغ #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي عبّروا من خلال عن تضامنهم مع والدة المعتقل “الشامسي”، وطالبوا وزارة الخارجية العُمانية بالتدخل الفوري لإنهاء معاناته.

لعنايتكم أيها الأخوة فأنتم الأمل لهذه الأم وابنها المريض المحتجز دون أي محاكمة في الإمارات حسب شكواها ومناشدتها للجميع!

@MofaOman @OmanEmb_Ad https://t.co/IpySnylRbN — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) October 9, 2019

نناشد المسؤولين في السلطنة بالتدخل السريع في هذا الموضوع وإيجاد حل لهذه المشكلة ومعرفة مصير أخونا عبدالله الشامسي لأن الموضوع صراحة طال كثيرا.أرحموا والدته المسكينة فليس لها بعد الله إلا حكومتنا الرشيدة وكلنا ثقة فيها وهذا أبن البلد فواجب التدخل #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي — Ahmed (@Ahmed79811346) October 9, 2019

#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي



الضجيج يلفت الانتباه



كلنا أمل أنه سيتم الالتفات إلى قضية أخينا عبدالله الشامسي بعد أن تصبح قضيته رأي عام ولا يتأتى لنا ذلك إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر



تويتر أصبح منصة إعلامية لمن لا منصة له — 🇴🇲العسو🇴🇲 (@truth_shout) October 8, 2019

#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي من خلال هذه التغريدة أناشد -بإسم أم المعتقل -صاحب السمو السيد/ أسعد بن طارق ال سعيد للتدخل الفوري بالافراج عن عبدالله الشامسي ونحن على يقين بأن أبو تيمور اذا وصلته هذه المناشدة سوف يفرح قلب أمه لانه رجل صاحب نخوة وشهامة — خالد (@Abumarw34081489) October 8, 2019

#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي



استغرب تجاهل هذا القضية من الطرفين اتمنى يكون فيه تدخل من السفارة العمانية بالامارات — ﮼حسام﮼بن﮼حسن﮼باحجاج 🇴🇲 (@h1994bahjaj) October 7, 2019

يدخل عامه الثاني وهو في غياهب الجب ؛ سجن بدون محاكمة . وين اللي يطبل للتسامح والقانون #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي — العماني السعدي (@oman1983) October 8, 2019