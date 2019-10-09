عانى من ورم خبيث واستُئصلت إحدى كليتيه.. غضب بعد الكشف عن اعتقال شاب عُماني في سجون الإمارات منذ أكثر من عام بلا تهمة
وجّهت والدة شاب عُماني معتقل في سجون الإمارات منذ أكثر من عام مناشدةً عاجلة للتدخل من أجل الإفراج عنه، مؤكدةً أنّه يعاني ظروفاً صحية صعبة.
وقالت والدة المعتقل “عبدالله الشامسي” إنّ ابنها عُماني ومريض، وموقوف منذ تاريخ 18/8/2018 حتّى اليوم في أبوظبي، مشيرةً إلى أنّ عمره وقت الاعتقال كان 19 عاما.
وأكدت الأم الإماراتية، أنّ نجلها لم يعرض بعد للمحاكمة، وناشدت بتعجيل محاكمته إن كان متهم، أو إخلاء سبيله مراعاة لظروفه الصحية.
يعاني ابني من مرض نفسي منذ عدة سنوات .. وهو بحاجة إلى دعم نفسي وأسري لكن في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وعدم قدرته على الاتصال بنا ستزداد حالته سوى وتعقيد.. من سيتحمل المسؤولية؟ @UAE_PP#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي pic.twitter.com/IoOlEA3rtg— أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) September 24, 2019
وعانى عبدالله –وفقاً لما كشفته الأم- من ورم خبيث من الدرجة الرابعة وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي ظهرت عليه أعراض الإضطراب النفسي.
للتوضيح.. عانى عبدالله من ورم خبيث من الدرجة الرابعة .. وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة.. وبعد أن بدأ بالتعافي ولله الحمد ظهرت عليه أعراض الإضطراب النفسي ، أسأل الله أن يشفيه ويفرج كربته ..وأرجو من المعنيين تفهم وضعه والمساعدة..#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي pic.twitter.com/86mgm8kvb3— أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) September 18, 2019
ونشرت الأم تقارير طبية توضح حاجة نجلها للعلاج الفوري.
رسالة أرجو أن تصل إلى سيدي الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه.. ابني عماني عمره 19 وأنا أمه إماراتية ، ابني موقوف من تاريخ 18/8/2018 ولا نعرف ما هي تهمته وعندي تقارير طبية.. في عام التسامح وقرب عيد الأضحى التمس منكم سيدي أن تعفو عنه ..الله يجزيك كل خير #الإمارات #عُمان pic.twitter.com/QuIIGjFcyX— أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) August 5, 2019
وناشدت الأم المسؤولين في السلطنة بالتدخل السريع في هذا الموضوع ومعرفة مصير عبدالله الشامسي.
ودشّن مغرّدون عُمانيون بموقع “تويتر” هاشتاغ #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي عبّروا من خلال عن تضامنهم مع والدة المعتقل “الشامسي”، وطالبوا وزارة الخارجية العُمانية بالتدخل الفوري لإنهاء معاناته.
#سعادتك_لا_تستغفلني— الشاعرة : ريما العلوي 🇴🇲✋🏻 (@Reema7__9) October 9, 2019
الى متى هذا الصمت عن قضية هذه الام المسكينة وإبنها نتمنى منكم أن تساعدوها وان تنظروا لقضيتها بعين الاعتبار. يكفي صمتا@BusaidiNaser @ButhainaBulushi @al_wisal @7shr @JOREEHSROOR @00sumy00 @SuhaAlruqaishi
يتبع ..https://t.co/6lmhC78z6S
لعنايتكم أيها الأخوة فأنتم الأمل لهذه الأم وابنها المريض المحتجز دون أي محاكمة في الإمارات حسب شكواها ومناشدتها للجميع!— نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) October 9, 2019
@MofaOman @OmanEmb_Ad https://t.co/IpySnylRbN
نناشد المسؤولين في السلطنة بالتدخل السريع في هذا الموضوع وإيجاد حل لهذه المشكلة ومعرفة مصير أخونا عبدالله الشامسي لأن الموضوع صراحة طال كثيرا.أرحموا والدته المسكينة فليس لها بعد الله إلا حكومتنا الرشيدة وكلنا ثقة فيها وهذا أبن البلد فواجب التدخل #قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي— Ahmed (@Ahmed79811346) October 9, 2019
#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي— 🇴🇲العسو🇴🇲 (@truth_shout) October 8, 2019
الضجيج يلفت الانتباه
كلنا أمل أنه سيتم الالتفات إلى قضية أخينا عبدالله الشامسي بعد أن تصبح قضيته رأي عام ولا يتأتى لنا ذلك إلا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا تويتر
تويتر أصبح منصة إعلامية لمن لا منصة له
#قضية_الموقوف_عبدالله_الشامسي من خلال هذه التغريدة أناشد -بإسم أم المعتقل -صاحب السمو السيد/ أسعد بن طارق ال سعيد للتدخل الفوري بالافراج عن عبدالله الشامسي ونحن على يقين بأن أبو تيمور اذا وصلته هذه المناشدة سوف يفرح قلب أمه لانه رجل صاحب نخوة وشهامة— خالد (@Abumarw34081489) October 8, 2019