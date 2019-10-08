رئيس مجلس النواب المصري “ارتفع ضغطه” عندما ذُكر اسم محمد علي أمامه وكاد قلبه أن يتوقف!

انفعل على عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم، وطلب بحذف اسم الفنان محمد علي صاحب شركة المقاولات المقيم في إسبانيا من مضبطة المجلس.

وكان عبد العال، انفعل، على النائب سامح الصايغ عندما ذكر في كلمته اسم رجل الأعمال والممثل محمد علي، قائلًا: “هناك أشخاص يطرقون أبواب مصر من الخارج ومنهم محمد علي”.

ولم يسمح عبدالعال، للنائب بإكمال كلمته، قائلا: “هذه القاعة لا يذكر فيها حثالة المجتمع، وتحذف الكلمة من المضبطة بالحبر الأسود”.

وتابع رئيس مجلس النواب: “أرجو أن نكون حريصين على اختيار كلماتنا.. فهناك أشخاص لا تقبل هذه القاعة ذكرهم أو الإشارة لهم”، بحسب قوله.

يذكر أن الفنان المصري محمد صاحب شركة المقاولات المقيم في أسبانيا، كان قد عمل في مشروعات يديرها الجيش لمدة 15 عاما، قبل، أن ينشر فيديوهات ينتقد إهدار المال عام في مشروعات تديرها الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري، وبناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قصور رئاسية، ويدعوا المصريين للخروج في تظاهرات تطالب برحيل السيسي.