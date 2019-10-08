[#النقاب_تحِت_رجلي] صور صادمة تنشرها فتيات سعوديات! .. “بن سلمان” يريدها هكذا!

في ظلّ حالة الإنفتاح الآخذة رقعتها بالإتساع، والإنحلال الأخلاقي الذي بدأت تظهر ملامحه أكثر فأكثر في السعودية، دشنّت سعوديات عبر موقع “تويتر” هاشتاغ [#النقاب_تحِت_رجلي] للمطالبة بالتخلي عن النقاب.

ونشرت سعوديات عبر الهاشتاغ صوراً صادمة، تُظهر أقدامهنّ تدوس النقاب، مُطالبات بالحرية الشخصيّة في اختيار اللباس.

لما نقول لكم حرية شخصية تقومون تقذفونا وتجبرونا عليه

ولما نتكلم عنه تكونون اول المدافعين عنه

يمكن كذا تفهمون .💁🏽‍♀️💁🏽‍♀️🤷🏻‍♀️#النقاب_تحت_رجلي pic.twitter.com/Bswq7pGRFF — إِنْسَانّ . ‏٣١♀ ∇ (@kimhindoo) October 8, 2019

#النقاب_تحت_رجلي



يطمس الهوية

أداة تسهّل العمليات الإجرامية

يعيق الممارسات اليومية

نزعه يعني التعرض الحتمي للتحرش، العنف أو القتل عند بعض المجتمعات التي تعتبر وجه المرأة (عورة)



فلتسقط قدسيته.. pic.twitter.com/0pKWJC8QDm — إيـمـا.. ψ (@EmmeOnly) October 7, 2019

وأثارت الصور والهاشتاغ غضباً واسعاً بين المغرّدين، الذين أرجعوا سبب ظهور هكذا أمور إلى تغييب ولي العهد محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال مكانها هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، والتي بدأت خلال الأشهر الأخيرة بإحياء حفلات فنية، وإقامة فعاليات مختلطة، في مشاهد جديدة على مجتمع كان يعتبر تلك المظاهر من المحرمات.

-الراهبات يرتدينَ النقاب = حرية

-المسلمات يرتدينَ النقاب = تخلّف وقمع لحرية المرأة!

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– اليهودي يربّي لحيته ويمارس طقوسه = حرية

– المسلم يربّي لحيته ويؤدي عباداته = تطرّف !

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– عندما يُدافع شخص غير مسلم عن أرضه = "بطل"

– عندما يدافع المسلم عن أرضه = "إرهابي" !#النقاب_تحت_رجلي — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 7, 2019

#النقاب_تحت_رجلي يا من أَبَيْنَ إلا التبرجَ

عظم الله أجْرَكُن في أنْفُسِكُن!

وعظَّم الله أجْرَكُن في آبائكن، وأحسن عزاءكن (فيهِم)!

وما عجبٌ أنَّ النساءَ ترجَّلتْ … ولكنَّ تأنيثَ الرجالِ عجابُ pic.twitter.com/RQrimHEgXb — ابــولين (@aliapood4) October 7, 2019

#النقاب_تحت_رجلي

استعدوا الهذا المكان الحياه قصيره

اتقوا الله سبحانه وتعالى pic.twitter.com/JdYNivTYiI — فهد بن ذيب بن صياد🇸🇦 (@usa050000) October 7, 2019

والله ي بنات النقاب ستر لنا وحمايه من الذئاب البشريه وهالبنت ماتمثلنا 👇🏻#النقاب_تحت_رجلي pic.twitter.com/bKAFwjI8UK — ﮼فضاوةشمري₁₀₀ᵏ (@mal_6666) October 7, 2019

#النقاب_تحت_رجلي



كلا والله ..

لم يكن يوماً كذلك !



نقابي كسوة الرحمن ، أتعبّد بها تقرّباً إليه



وأقوى من درع المحاربين في حمايتي من أعين سقطاء القوم ومن أنس الشياطين ،

وهو التعويذة الحصينة من الفتن ..

وهو عنوان رجالي ، وقصة أهلي ، وتاريخ تربيتي!

اللهم أذق المسلمات لذة الستر🌱 — أعرابيّة (@November1470) October 7, 2019

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما وغيرها من القرارات.

ولعلّ آخر تلك القرارات، هو اسقاط السعودية شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها.

وسلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الضوء على قرار السعودية “المثير للجدل” إسقاط شرط القرابة للنساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين.

ولفتت إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق”.

واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.



وأشارت إلى أن السعودية “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.