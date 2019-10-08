[#النقاب_تحِت_رجلي] صور صادمة تنشرها فتيات سعوديات! .. “بن سلمان” يريدها هكذا!

في ظلّ حالة الإنفتاح الآخذة رقعتها بالإتساع، والإنحلال الأخلاقي الذي بدأت تظهر ملامحه أكثر فأكثر في السعودية، دشنّت سعوديات عبر موقع “تويتر” هاشتاغ [#النقاب_تحِت_رجلي] للمطالبة بالتخلي عن النقاب.
ونشرت سعوديات عبر الهاشتاغ صوراً صادمة، تُظهر أقدامهنّ تدوس النقاب، مُطالبات بالحرية الشخصيّة في اختيار اللباس.
لما نقول لكم حرية شخصية تقومون تقذفونا وتجبرونا عليه— إِنْسَانّ . ٣١♀ ∇ (@kimhindoo) October 8, 2019
ولما نتكلم عنه تكونون اول المدافعين عنه
يمكن كذا تفهمون .💁🏽♀️💁🏽♀️🤷🏻♀️#النقاب_تحت_رجلي pic.twitter.com/Bswq7pGRFF
#النقاب_تحت_رجلي— إيـمـا.. ψ (@EmmeOnly) October 7, 2019
يطمس الهوية
أداة تسهّل العمليات الإجرامية
يعيق الممارسات اليومية
نزعه يعني التعرض الحتمي للتحرش، العنف أو القتل عند بعض المجتمعات التي تعتبر وجه المرأة (عورة)
فلتسقط قدسيته.. pic.twitter.com/0pKWJC8QDm
" فلتسقط قدسيته "#النقاب_تحت_رجلي pic.twitter.com/R0I7yvS6Qa— 1114♀ (@fiix99) October 7, 2019
#النقاب_تحت_رجلي— جهنم (@nouii118) October 7, 2019
هلا والله وحشتوني pic.twitter.com/aP7KgDqjfJ
وأثارت الصور والهاشتاغ غضباً واسعاً بين المغرّدين، الذين أرجعوا سبب ظهور هكذا أمور إلى تغييب ولي العهد محمد بن سلمان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحلال مكانها هيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، والتي بدأت خلال الأشهر الأخيرة بإحياء حفلات فنية، وإقامة فعاليات مختلطة، في مشاهد جديدة على مجتمع كان يعتبر تلك المظاهر من المحرمات.
-الراهبات يرتدينَ النقاب = حرية— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 7, 2019
-المسلمات يرتدينَ النقاب = تخلّف وقمع لحرية المرأة!
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– اليهودي يربّي لحيته ويمارس طقوسه = حرية
– المسلم يربّي لحيته ويؤدي عباداته = تطرّف !
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– عندما يُدافع شخص غير مسلم عن أرضه = "بطل"
– عندما يدافع المسلم عن أرضه = "إرهابي" !#النقاب_تحت_رجلي
#النقاب_تحت_رجلي يا من أَبَيْنَ إلا التبرجَ— ابــولين (@aliapood4) October 7, 2019
عظم الله أجْرَكُن في أنْفُسِكُن!
وعظَّم الله أجْرَكُن في آبائكن، وأحسن عزاءكن (فيهِم)!
وما عجبٌ أنَّ النساءَ ترجَّلتْ … ولكنَّ تأنيثَ الرجالِ عجابُ pic.twitter.com/RQrimHEgXb
#النقاب_تحت_رجلي— فهد بن ذيب بن صياد🇸🇦 (@usa050000) October 7, 2019
استعدوا الهذا المكان الحياه قصيره
اتقوا الله سبحانه وتعالى pic.twitter.com/JdYNivTYiI
والله ي بنات النقاب ستر لنا وحمايه من الذئاب البشريه وهالبنت ماتمثلنا 👇🏻#النقاب_تحت_رجلي pic.twitter.com/bKAFwjI8UK— ﮼فضاوةشمري₁₀₀ᵏ (@mal_6666) October 7, 2019
#النقاب_تحت_رجلي— حُـ‘ـُٱجُـ‘ـُر ٱلُـ‘ـُصُـ‘ـُمُـ‘ـُتُـ‘ـُ (@D00__D0) October 7, 2019
عبارة الدهر . pic.twitter.com/PATSv6V6Fo
#النقاب_تحت_رجلي— أعرابيّة (@November1470) October 7, 2019
كلا والله ..
لم يكن يوماً كذلك !
نقابي كسوة الرحمن ، أتعبّد بها تقرّباً إليه
وأقوى من درع المحاربين في حمايتي من أعين سقطاء القوم ومن أنس الشياطين ،
وهو التعويذة الحصينة من الفتن ..
وهو عنوان رجالي ، وقصة أهلي ، وتاريخ تربيتي!
اللهم أذق المسلمات لذة الستر🌱
#النقاب_تحت_رجلي— شودي (@vbf_yv) October 7, 2019
لن أتنازل عن نقابي وسمعني صياحك 🤨 pic.twitter.com/NzWPMf9Jo5
وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.
ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما وغيرها من القرارات.
ولعلّ آخر تلك القرارات، هو اسقاط السعودية شرط (المَحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها.
وسلطت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية الضوء على قرار السعودية “المثير للجدل” إسقاط شرط القرابة للنساء عند السكن في الفنادق، وهو ما يشير إلى قرار سعودي رسمي يسمح بالعلاقات غير الشرعية، وفق محللين.
ولفتت إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق”.
واعتبرت ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأشارت إلى أن السعودية “تُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.