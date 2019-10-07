“شاهد” خليفة “الفغم” وحارس الملك سلمان الجديد يظهر رسميا لأول مرة.. كل ما تريد معرفته عن العميد سعد القحطاني

في أول ظهور رسمي له عقب توليه منصبه خلفا للواء عبدالعزيز الفغم، ظهر الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان العميد سعد القحطاني وهو يمارس عمله ويرافق الملك سلمان بالرياض.

ورصدت كاميرات وسائل الإعلام “القحطاني”، اليوم الأحد، وهو يرافق العاهل السعودي خلال استقباله في الرياض رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبد الله حمدوك.

وأفاد ناشطون سعوديون وبعض وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، بأن رئاسة الحرس الملكي السعودي قررت تعيين القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للفغم، الذي قتل الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

وتداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة، يقضي بتكليف القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى إشعار آخر.

والحارس الجديد للملك، هو “العميد سعد بن مسفر بن بداح بن حلاص الحواصلة آل عاطف القحطاني”، عمل في قوات الجيش السعودي برتبة عميد، وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك “سلمان بن عبدالعزيز”.

تمت ترقية “القحطاني” إلى رتبة عميد في الحرس الملكي عام 2015، وذلك بعد ترقية الراحل “عبدالعزيز الفغم” حارسا شخصيا للملك “سلمان”.