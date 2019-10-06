“شاهد” هذا ما قاله والد قاتل اللواء “الفغم” في حضرة عدد من أمراء الأسرة الحاكمة

نشر سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة استقبال والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم لأمراء سعوديين قدموا لتقديم عبارات العزاء والمواساة.

ويظهر في المقطع، مشعل ممدوح آل علي، والد الجاني وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، وهو يتحدث عن ملوك المملكة السعودية المتعاقبين، مشيرا إلى أن كل واحد منهم ترك بصمته في البلاد.

وتناقل مغردون على “تويتر” مقطع فيديو آخر يظهر لحظة تقديم الأمير نواف بن طلال الرشيد واجب العزاء لوالد الجاني.

الامير / نواف بن طلال الرشيد يقدم واجب العزاء

للدكتور / مشعل بن ممدوح ال علي pic.twitter.com/59pD8aFKQD — منبر عبدة الاعلامي (@abdah898) October 3, 2019

وأعرب متفاعلون مع المقطعين عن إعجابهم بمبادرة الأمراء للتعزية بعد أسبوع من الجريمة التي شغلت الرأي العام في السعودية وخارجها، وأثارت شكوك واسعة حول غموض الحادث.

يذكر أن قاتل الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.