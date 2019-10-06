والد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم
والد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم
Videoالهدهد

“شاهد” هذا ما قاله والد قاتل اللواء “الفغم” في حضرة عدد من أمراء الأسرة الحاكمة

كتب وطن
0

نشر سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة استقبال والد قاتل اللواء عبد العزيز الفغم لأمراء سعوديين قدموا لتقديم عبارات العزاء والمواساة.

ويظهر في المقطع، ، والد الجاني وعضو السابق، وهو يتحدث عن ملوك المملكة المتعاقبين، مشيرا إلى أن كل واحد منهم ترك بصمته في البلاد.

وتناقل مغردون على “تويتر” مقطع فيديو آخر يظهر لحظة تقديم الأمير نواف بن طلال الرشيد واجب العزاء لوالد الجاني.

وأعرب متفاعلون مع المقطعين عن إعجابهم بمبادرة الأمراء للتعزية بعد أسبوع من الجريمة التي شغلت الرأي العام في السعودية وخارجها، وأثارت شكوك واسعة حول غموض الحادث.

يذكر أن قاتل الفغم، الحارس الشخصي السابق للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، هو صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، الذي أطلق النار عليه خلال زيارة منزل صديق مشترك بجدة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

السعودية ركعت أمام إيران بعد أن باعها ترامب.. تفاصيل لقاء سري جمع ابن سلمان بمسؤول…

تقارير

الملك سلمان “وبخ” نجله ولي العهد عندما سمع رأي كبار العلماء في ملف…

الهدهد

بينما يتكثّف التحقيق لعزله من منصبه .. ما التعهد الذي قدّمه ترامب لـ”بن…

الهدهد

“شاهد” هكذا سيحرر ابن سلمان المرأة.. نساء السعودية في أرض الملعب…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.