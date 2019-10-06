كرة القدم النسائية في جدة السعودية
كرة القدم النسائية
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فجر موجة غضب.. “شاهد” فيديو حصري من داخل الملعب لسعوديات في أول نسخة من دوري كرة القدم النسائية

كتب وطن
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نشرت قناة “إم بي سي” السعودية فيديو حصري فجر غضب السعوديين من داخل ملعب عرض المشاهد لأول نسخة من دوري كرة قدم نسائي في .

وأظهر المقطع الذي نشرته القناة لاعبات فريق جدة بالملابس الرياضية الكاشفة وشعر عار، ما فجر غضب السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من هذه المشاهد في تعليقاتهم على تويتر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن دوري جدة النسائي انطلققبل أيام، بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

 واثار هذا الخبر موجة جدل واسعة بين السعوديين على تويتر، وتصدر وسم “#دوري_جدة_النسائي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة وعبر السعوديين فيه عن غضبهم من هذا الأمر الذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وبحسب لائحة البطولة فإن البطولة ستقام بنظام النقاط، ويمثل كل فريق في الملعب أثناء المباراة 8 لاعبات فقط، مع وجود مثلهن على دكة البدلاء، بمشاركة طاقم تحكيمي كامل.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد تم إقامة دوري لكرة القدم النسائية بجدة منذ عامين، لكن بجهود متواضعة وعدد أندية أقل.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جدول مباريات دوري جدة النسائي لكرة القدم،.

وأوضح الفيفا عن مشاركة 6 فرق سعودية بنظام 9 مقابل 9، وأضاف أن المواجهات تتم بنظام ذهاب وإياب بنظام الدوري النقطي، وتضم كل جولة 3 مباريات.

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