فجر موجة غضب.. “شاهد” فيديو حصري من داخل الملعب لسعوديات في أول نسخة من دوري كرة القدم النسائية

نشرت قناة “إم بي سي” السعودية فيديو حصري فجر غضب السعوديين من داخل ملعب كرة القدم النسائية، عرض المشاهد لأول نسخة من دوري كرة قدم نسائي في جدة.

وأظهر المقطع الذي نشرته القناة السعودية لاعبات فريق جدة بالملابس الرياضية الكاشفة وشعر عار، ما فجر غضب السعوديين الذين عبروا عن استيائهم من هذه المشاهد في تعليقاتهم على تويتر.

على أنغام أغنية "وطنية" شاشة mbc تعرض مشاهد لأول نسخة من دوري كرة قدم نسائي في "جدة" وليس في باريس !!



لا نعلم من هي الجهة التي صرحت ولا الجهة الداعمة او الراعية لكننا نعلم يقيناً أنها رياضة لا تتناسب مع طبيعة الأنثى ولا حياء ولا حشمة ولا حجاب يتفق مع دين وأخلاق المرأة المسلمة! pic.twitter.com/ZqbYkTFAj7 — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) October 6, 2019

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن دوري جدة النسائي انطلققبل أيام، بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

واثار هذا الخبر موجة جدل واسعة بين السعوديين على تويتر، وتصدر وسم “#دوري_جدة_النسائي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر المملكة وعبر السعوديين فيه عن غضبهم من هذا الأمر الذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وبحسب لائحة البطولة فإن البطولة ستقام بنظام النقاط، ويمثل كل فريق في الملعب أثناء المباراة 8 لاعبات فقط، مع وجود مثلهن على دكة البدلاء، بمشاركة طاقم تحكيمي كامل.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد تم إقامة دوري لكرة القدم النسائية بجدة منذ عامين، لكن بجهود متواضعة وعدد أندية أقل.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جدول مباريات دوري جدة النسائي لكرة القدم،.

وأوضح الفيفا عن مشاركة 6 فرق سعودية بنظام 9 مقابل 9، وأضاف أن المواجهات تتم بنظام ذهاب وإياب بنظام الدوري النقطي، وتضم كل جولة 3 مباريات.