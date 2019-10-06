“شاهد” السيسي يرد على إهانة محمد علي له وعرضه للبيع بـ”ربع جنيه”.. ماذا قال على الهواء مباشرة؟

كان واضحا في كلمة رئيس النظام المصري عبالفتاح السيسي اليوم، الأحد، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر تجاهله للحرب وذكرى أكتوبر حيث انشغل بالرد على المقاول والفنان المصري محمد علي والتلميح لفيديوهاته مجددا.

السيسي اعتبر في كلمته أن مصر تتعرض لما سمَّاها بـ «المؤامرات الخارجية»، وقال إنه «خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها، وصولاً لاستهداف الروح المعنوية للشعوب، لتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة».

واعتبر ملمحا لفيديوهات محمد علي أن «هذه الحرب تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية».

المعلقة طالع في ذكرى انتصار أكتوبر يقول لنا زي ما انتصرنا على إسرائيل هنتصر عليكم!

وبعدين عامل خطاب كامل عن أكتوبر ما جابش سيرة العدو#السيسي_بربع_جنية pic.twitter.com/YCW8tmwuq3 — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) October 6, 2019

وكرَّر السيسي ما قاله في مؤتمر الشباب، الذي عُقد منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عندما قال إن هناك من يحاول أن يزرع الشك ويهز الثقة في الجيش والدولة، وذلك في معرض تعليقه على الفيديوهات التي نشرها المقاول المصري محمد علي.

وقال السيسي ملمحاً مرة أخرى إلى فيديوهات علي في كلمته، اليوم الأحد، إن هناك من يحاول «تصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب كأنها الحصن والملاذ».

وهاجم محمد علي كلمة السيسي في ذكرى أكتوبر، وقال في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر:”#الأوزعه لأول مرة يطلع يكلم الشعب عن حرب أكتوبر في يوم ستة اكتوبر نفسه .. كان دايما بيظهر يوم 2 ولا يوم 3″

#الأوزعه لأول مرة يطلع يكلم الشعب عن حرب أكتوبر في يوم ستة اكتوبر نفسه .. كان دايما بيظهر يوم 2 ولا يوم 3 .. بصراحة .. انا فرحت في الأول قلت يمكن استرجل وشرب بريل .. ولما سمعت الخطاب لقيته منطقش فيه كلمة إسرائيل .. أومال احنا كنا بنحارب مين في سته اكتوبر يا #بقف — أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) October 6, 2019

وتابع ساخرا:”بصراحة .. انا فرحت في الأول قلت يمكن استرجل وشرب بريل .. ولما سمعت الخطاب لقيته منطقش فيه كلمة إسرائيل .. أومال احنا كنا بنحارب مين في سته اكتوبر يا #بقف”

ومنذ الأمس تصدّر هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه موقع “تويتر” بعد سخرية واسعة جراء خفض أسعار البنزين 25 قرشا، ضمن محاولات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي امتصاص الغضب الشعبي.

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي نشر فيديو جديد السبت وفيه جدّد سخريته من حديث السيسي عن نفسه حينما قال: “لو أنفع اتباع لاتباع”.

وأضاف محمد علي أنه قابل مستثمرين مصريين في اسبانيا حيث يتواجد الآن، وسألوه عن سبب “المشكلة” بينه وبين السيسي، وأخبرهم أن السبب مادي.

وتابع محمد علي انه أكد للمستثمرين أنه يريد العودة الى مصر، ولن يتمّ ذلك إلا برحيل السيسي.

وقال ساخراً إنه اتفق معهم على “بيع” السيسي مقابل ربع جنيه مصريّ داعياً لإطلاق هاشتاغ #السيسي_بربع_جنيه.

وكان للفيديوهات التي نشرها علي أثر كبير في خروج مظاهرات ضد السيسي في عدد من المدن المصرية، وذلك بعدما كشف علي عن فساد كبير في الجيش، وإهدار واسع للمال العام على مشاريع نُفذت بطلب من السيسي، لاسيما بناء قصور رئاسية ضخمة للرئيس وعائلته.

كذلك تعالت أصوات مصريين انتقدوا سيطرة الجيش على مفاصل الحياة والاقتصاد في مصر.

وكان السيسي قد أقرَّ في مؤتمر الشباب -خلال ردِّه على محمد علي- ببناء قصور رئاسية، وتوعد بأن يبني المزيد منها في الفترة المقبلة.

ونُشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو وصور مسربة تُظهر قصوراً ضخمة، وقال مصوّروها إنها قصور رئاسية للسيسي، وتحدثوا عن تكلفة ضخمة للغاية لبنائها.