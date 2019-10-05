محمد بن سلمان
الهدهد

“مجتهد” يفجّر مفاجأة عن ما يخطط له “بن سلمان” لكنّه مرعوب من “سقوط صاروخ حوثي على رأسه”!

كتب وطن
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كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، السبت، عن ما يخطط له ولي العهد في المرحلة المقبلة في محاولة للرد على اتهامه بإهمال الجيش السعودي.

 

وقال “مجتهد” إنّ “محمد بن سلمان يخطط لزيارة للجبهة بطريقة مسرحية يزور فيها الخطوط الخلفية البعيدة جدا عن الجبهة، تنفذ فيها بعض الحركات والأصوات التي تعطي انطباعا أنه في الخطوط الأمامية، ويظهر التصوير وكأنه في قلب المعركة بشطارة سعود القحطاني”.

وتابع أنّ “العسكر في الخطوط الخلفية في حالة مرابطة مرهقة منذ أسبوعين استعدادا لزيارته مما أدى لتذمرهم ولعنه علنا بينهم خاصة بعد أحداث نجران وقصف الشرعية وضرب بقيق، فضلا عن تدهور المعنويات والوضع المأساوي في الدعم اللوجستي ووضع عوائلهم ورواتبهم وانكشاف أنها حرب عبثية وليست دفاع عن الوطن”.

وعن سبب التأخير، فأرجعه “مجتهد” إلى تردد ابن سلمان، وخوفه أن “يسقط صاروخ حوثي على رأسه، وقلقه من اختراق الحوثيين استخباراتيا لقواته المسلحة، واحتمالية معرفتهم لحظة وصوله ومكانه، وكلما طال تأخره ازداد التذمر، وسيكون التذمر أكثر لو ألغى الزيارة فسيقولون أوقفنا على أقدامنا كل هذه المدة وفي النهاية لم يصل”.

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