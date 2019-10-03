“استمع” فخ الابتزاز.. لهذا السبب تتعمد بعض المواقع نشر أخبار كاذبة ومفبركة عن سلطنة عُمان؟

في حلقة جديدة ومهمة من برنامج “صباح الوصال” أجاب المهندس العُماني حسن العجمي أخصائي أمن معلومات عن سؤال خطير حول السبب الذي يكمن وراء نشر أخبار كاذبة ومفبركة عن سلطنة عُمان بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة.

وقال “العجمي” إن هناك نسبة كبيرة من هذه المواقع هي منصات نصب واحتيال ومن أطراف مجهولة فقد يكون المحتوى مقدم من إحدى الدول العربية ولكن الموقع مسجل في دولة خارج نطاق هذه البلدان.

وأشار إلى أن هدف هذه المواقع الأول هو الإيقاع بأكبر قدر ممكن من الأشخاص في “فخ الابتزاز” فتلجأ لنشر كل ما يلفت الانتباه عن السلطنة حتى وإن كانت أخبارا مفبركة مع استخدامها لصور أشخاص معروفين لتدعيم الخبر.

واضاف:”ناهيك عن وجود أجندة سياسية تتعامل بها بعض الدول والتي لا تلتزم في غالب الوقت بالمهنية الإعلامية في نشر الأخبار، كما أن بعض المواقع لا تخضع للرقابة ولذلك فإن التعامل مع مثل هذه الحالات قد يكون قد يكون صعب جدا.”

وأشار المهندس حسن العجمي في نهاية حديثه إلى أهمية زيادة وعي المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وتأكدهم من المعلومة فليس كل ما يكتب في هذه المواقع حقيقة.