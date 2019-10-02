رغد صدام حسين تعلن دعمها الكامل للمتظاهرين بالعراق بعد اقتحام مطار بغداد:” إن ينصركم الله فلا غالب لكم”

أعلنت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل في موقف مفاجئ، دعمها الكامل للاحتجاجات التي تشهدها البلاد لليوم الثاني على التوالي في العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل.

ووجهت “رغد” في تغريدة لها على حسابها بتويتر رسالة للمتظاهرين عبرت فيها عن دعمها مع نشر صورة لهم.

ودونت ابنة الرئيس الراحل وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”إن ينصركم الله فلا غالب لكم، معكم كل العراق ايها الابطال الصناديد رحم الله شهدائنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”

"إن ينصركم الله فلا غالب لكم "

معكم كل العراق ايها الابطال الصناديد

رحم الله شهدائنا

ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم

أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد

في الناصرية الكوت العمارة البصرة و ديالى وبغداد وكل ضواحيها

وكل العراق باذن الله

-رغد صدّام حسين pic.twitter.com/NJXXLsFJS7 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 2, 2019

وتابعة:”أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية الكوت العمارة البصرة و ديالى وبغداد وكل ضواحيها وكل العراق باذن الله”

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية، الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لمنع اقتحام مطار بغداد الدولي، فيما فرضت الحكومة حظرا للتجوال في مدن جنوبي البلاد على خلفية الاحتجاجات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية، أن المحتجين اشتبكوا مع قوات الأمن، وفي بعض المناطق أشعلوا النار في مباني تابعة للحكومة والأحزاب السياسية، فيما ذكرت مصادر أخرى، أن معارك بالأسلحة النارية اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وأكدت خدمة “نتبلوكس” للمراقبة انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد، وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا.

ويأتي انقطاع الإنترنت بعد ساعات من تقييد الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.