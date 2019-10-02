“شاهد” تركي آل الشيخ يسخر من أمير قطر بـ”صبيانية” لا تليق بشخص يفترض أنه مسؤول كبير بالسعودية

شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما عنيفا على رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعد إساءته للمملكة وكأنه طفل صغير يكايد خصومه حيث نشر صورة سخر فيها من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) جاءت بعد فوز فريق الهلال السعودي على السد القطري.

وشهدت الصورة في مكايدة صبيانية من “آل الشيخ” كتابة الرقم 4 إلى جانب صورة لأمير قطر واقفا، في إشارة من آل الشيخ إلى الرقم (1) وهي نتيجة المباراة التي انتهت بفوز الفريق السعودي.

يشار إلى أن المباراة التي لعبت في العاصمة القطرية الدوحة وانتهت بفوز الفريق السعودي بـ 4 أهداف مقابل هدف، كانت ضمن مباريات الدور النصف نهائي من دوري أبطال آسيا، ليضع الهلال قدما في المباراة النهائية، وبخاصة كون مباراة الإياب ستلعب على أرضه في 22 من هذا الشهر.

وكان “آل الشيخ” وعد لاعبي فريق الهلال بمكافآت في حال الفوز بالنهائي.

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وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.