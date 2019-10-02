“مخدرات وقمار وملهى ليلي”.. ابنة عم بشار الأسد “خط أحمر” ممنوع الاقتراب منها في سوريا كلها!

شغل اسم “اعتماد أحمد الأسد” رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، عقب تداول أخبار عن اندلاع عدة اشتباكات في مدينة اللاذقية بين مجموعات حماية تابعة لاعتماد ابنة عم بشار الأسد، ودوريات مشتركة من أجهزة مخابرات مختلفة.

وبحسب ما ذكره موقع “جرف نيوز” عن مصادر محلية فإن اشتباكات متقطعة جرت السبت الماضي بين مجموعات حماية اعتماد الأسد وأجهزة المخابرات في إطار حملة أمنية لمكافحة المخدرات والقمار.

وأضافت المصادر أن حراس ومرافقي اعتماد، تصدوا لمحاولة الدوريات اقتحام مجمع ترفيهي تملكه الأسد قرب دوار حي الزراعة.

ويضم المجمع مقهىً وصالة لعب قمار ومكتب مراهنات، بالتزامن مع محاولة أخرى لتفتيش منزلها في مشروع الأوقاف بنفس الحي.

كما أشارت إلى أن قوة أمنية أخرى تمكنت خلال الحملة التي نفذت في أماكن مختلفة من اللاذقية، من اقتحام “مقهى نرد” على أوتوستراد الثورة، التي تجرى فيه ألعاب قمار.

وأكدت أن القوة استولت على أكثر من 150 ألف دولار من طاولة لعب خاصة في المقهى التي يديرها علي نجل اعتماد الأسد والذي تمكن بدوره من الفرار إلى القرداحة، بعد تبادل قصير لإطلاق النار مع الدورية.

يشار إلى أن اعتماد الأسد ونجليها علي وسارة من زوجها العميد هيثم عمار، يديروا أعمالا مختلفة في الترفيه والعقارات وتجارة السيارات، وتعتبر من أقوى النساء في عائلة الأسد.